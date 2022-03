El papel de las fintech en el futuro inmediato de la banca Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 12:41 h (CET) La democratización y auge de los servicios y productos financieros es una realidad gracias a las Fintech. Las Fintech, de la competencia a la colaboración y asociación con la banca tradicional para reforzar su rentabilidad. GDS Modellica garantiza, en el manejo y uso de los datos, la privacidad y enfoque integral de los mismos en las gestiones de riesgos, para entender y responder ágilmente a los clientes El actual ecosistema financiero se encuentra inmerso en un profundo proceso de transformación digital. El auge de los servicios financieros digitales tras la pandemia es evidente; en parte, originado por la implantación, de lleno, de una tecnología, fácil y creciente con acceso a los servicios bancarios desde los smartphones y, en segundo lugar, por el cambio de comportamiento del consumidor.

La democratización de los servicios financieros se enmarca dentro del modelo de negocio Fintech cuyo objeto es proveer o facilitar los servicios financieros (Fin) a través del uso de las nuevas tecnologías (Tech) y requiere de servicios y productos sencillos, inmediatos y transparentes. Este modelo de negocio ha sido adoptado por pequeñas empresas, grandes tecnológicas, bancos o financieras internacionales. Las Fintech responden a unas estructuras ligeras con soluciones sencillas, atractivas y fáciles de manejar por parte de los clientes. Han encontrado su hueco y ahora buscan captar nóminas e incrementar su base de clientes.

La razón de éxito de las Fintech reside en tener una usabilidad atractiva y fácil en la operativa diaria. Desde GDS Modellica señalan que “la pandemia ha beneficiado en parte a las fintech porque el consumidor se ha visto obligado a modificar su manera de consumir y gestionar el dinero; así pues, el auge del consumo online, el pago digital y la operatividad 100% móvil ha favorecido el desarrollo y la utilización de los servicios y productos fintech”. En esta transformación global señala Antonio Garcia Rouco, director General de GDS Modellica los clientes se alejan cada vez más de las tarjetas de créditos por sus altos costes y optan por pagos flexibles y de mayor valor, exponiéndose así también al riesgo.

El negocio financiero por conseguir clientes digitales constituye un verdadero campo de batalla entre las Fintech, banca tradicional y las tecnológicas. En este contexto, las Fintech son las que aportan mayor valor a la relación con la banca, al llevar a cabo medidas innovadoras y alternativas a los canales tradicionales del sector financiero. Al principio, las Fintech fueron tratadas por la banca tradicional como competencia, ahora son percibidas como una oportunidad para agilizar los procesos de cambio, crear sinergias e incorporar nuevas oportunidades. Según GDS Modellica, en esta situación de pleno proceso de digitalización y de cierre de oficinas, es clave forjar alianzas y asociaciones entre Fintech y banca tradicional para ser más digitales, más rentables, mejorar los canales de comunicación internos, hacer frente a las demandas y nuevas necesidades de los consumidores o clientes. Es fundamental establecer nuevas iniciativas digitales y desdibujar la frontera entre lo digital y lo físico.

La transformación de los servicios financieros, conlleva un cambio económico y un incremento de la competencia del sector, que primará la competitividad, rapidez y personalización de los servicios y siempre garantizando en un ecosistema financiero seguro y cumpliendo con el marco regulatorio. La aparición de las fintech, es la punta de lanza de un nuevo nicho de mercado, en el que sin duda aparecerán más operadores y productos encaminados a elevar los estándares de calidad de servicios de la banca y a disminuir los riesgos siempre en beneficio de los clientes. Las Fintech contribuirán a generar notables cambios en la forma en la que se llevan a cabo las actividades bancarias y financieras para mejorar el engagement y la experiencia de los clientes, incrementar su satisfacción y retenerlos. Comprender y entender mejor qué motiva a los clientes permitirá predecir sus productos y servicios financieros que necesitan. Es evidente que las Fintech, por su labor, contribución y alianza con las entidades tradiciones juegan un papel indispensable en el presente y futuro del mundo financiero.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.

