miércoles, 30 de marzo de 2022, 12:25 h (CET) En el próximo Aula de Salud sobre varices se hablará de las técnicas y tratamientos más novedosos para acabar con las varices, como el láser, la radiofrecuencia, la escleroterapia o el VenaSeal. Para reservar plaza hay que llamar al 943 00 27 59 o por email: comunicacion.gpk@quironsalud.es; o a través de su web: https://www.policlinicagipuzkoa.com/aulas-de-salud/di-adios-a-tus-varices/. Se puede seguir online a través del canal YouTube de Policlínica Gipuzkoa o diariovasco.com “Una variz es una vena enferma que nunca se va a curar, por lo que es mejor quitarla”, afirma el cirujano vascular de Policlínica Gipuzkoa, José María Egaña. “Con las nuevas técnicas quirúrgicas salimos ganando todos, pero, sobre todo, los pacientes, porque son todo ventajas”, añade el Dr. Egaña, que junto con los cirujanos vasculares Francisco Ortiz y Javier Sánchez Abuin, ofrecerán una conferencia este miércoles, 30 de marzo, en el Aquarium de San Sebastián, sobre los últimos avances en prevención, cirugía y tratamiento de las varices.

Bajo el título “Di adiós a tus varices” los cirujanos vasculares profundizarán en el origen de las varices y presentarán las técnicas y tratamientos más novedosos para acabar con ellas, como el láser, la radiofrecuencia, la escleroterapia o el VenaSeal. Además, los doctores responderán a las preguntas de los asistentes, presenciales y on line.

“Tenemos kilómetros de venas en cada pierna, que hay que cuidar mucho, es fundamental una educación previa del problema y el uso de la media. El paciente que mejor va a ir es aquel que, a raíz de las explicaciones médicas, ha entendido y se ha hecho cómplice del problema de varices”, explica el Dr. Egaña, que anima a las personas a asistir al Aula de Salud para aprender y resolver todas sus dudas sobre cómo acabar con las varices.

El Aula de Salud es presencial pero también puede seguirse online a través del canal de YouTube de Policlínica Gipuzkoa y los asistentes podrán trasladar todas sus preguntas en el coloquio posterior a la exposición que será moderado por la Directora Asistencial de Quirónsalud en Gipuzkoa, Sonia Roussel.

