La guerra de Ucrania aumenta la presión sobre los suministros afectando al delivery, que coge músculo en Galicia

miércoles, 30 de marzo de 2022, 09:51 h (CET)

La actual guerra en Ucrania y las sanciones de los países de la OTAN a Rusia podrían ralentizar la distribución de productos de importación, así como encarecer los plásticos derivados del petróleo, según señalan los expertos.

La hostelería gallega afrontó en 2021 pérdidas por valor de 1.939 millones de euros, según cálculos del propio sector, que fueron amortiguadas por el fenómeno delivery.

La gallega Greenvase toma la delantera en este asunto apostando por el comercio nacional de envases reciclados, reciclables y compostables, respetuosos con el medio ambiente y menos sensibles al aumento de precios y a los cortes en la cadena de suministros, dada la situación geopolítica mundial.

Tras el reconocimiento y posterior ocupación por parte de Vladímir Putin de los territorios secesionistas de Ucrania el pasado 24 de febrero, la tensión entre las principales potencias mundiales no ha dejado de aumentar, imponiendo sanciones que podrían agravar la crisis de suministros que se ha ido gestando a lo largo de la pandemia.

En este contexto, la hostelería gallega ha asistido en los dos últimos años a un desplome de sus beneficios, contabilizando pérdidas por valor de 1.939 millones de euros solo en 2021, como consecuencia de las limitaciones de su actividad y el encarecimiento y los retrasos del sector logístico.

A pesar de esto, el fenómeno delivery ha podido contener de forma sensible la disminución de la actividad, creciendo cerca de un 70 % con respecto a 2019.

La amenaza que deberá afrontar ahora la hostelería es la subida de los precios del crudo y el gas, que repercutirá directamente sobre los costes de la energía, los alimentos y los envases, principalmente de plástico, además del desabastecimiento de papel y cartón.

Greenvase, una empresa gallega especializada en la fabricación y distribución de envases y envoltorios reciclados para la hostelería, ha tomado cartas en el asunto redoblando sus esfuerzos para garantizar el abastecimiento de suministros a los hosteleros que lo necesiten.

“Hoy más que nunca, nuestro compromiso es estar al lado de los hosteleros y hosteleras gallegos y españoles, que tanto han sufrido las consecuencias de esta horrible pandemia” aseguraba Damián Palou, responsable de Greenvase en una entrevista con nuestro medio.

En este sentido, Greenvase ha jugado todas sus cartas basándose en dos compromisos: con la hostelería y con el medioambiente.

Para hacer frente a un posible incremento de la demanda como consecuencia de la situación actual, han duplicado su catálogo de productos, apostando por la comercialización de los envases y envoltorios depositados en sus almacenes en España; y por su sistema logístico, capaz de hacer el 100 % de los envíos en un plazo de 48 horas.

Todo parece indicar que en Greenvase estarán preparados para mantener esta línea de trabajo, puesto que al tener sus productos en España y producirlos con materias primas recicladas, no se verán influidos ni por posibles cortes de suministros procedentes de Asia, ni por el encarecimiento de los productos plásticos.

Este negocio se ha propuesto ofrecer a la hostelería una salida fácil a la crisis logística, agravada por las sanciones de la OTAN a Rusia, ofreciendo un catálogo de productos centrado en el packaging, con calidades kraft en tonos blanco y pastel, mostrando el compromiso de la marca tanto con la estética industrial como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son un claro aval de su compromiso con la sociedad española e internacional de los tiempos de hoy.



