miércoles, 30 de marzo de 2022, 09:38 h (CET)

Son muchas las personas que desean obtener ingresos como un trabajador independiente, ya que implica no tener que regirse por las directrices de ningún jefe y realizar las actividades en un horario flexible, adaptado a las necesidades individuales.

No obstante, trabajar por cuenta propia como autónomo también implica cumplir con otras obligaciones para evitar multas y otros incidentes.

Sin embargo, hay gastos que se pueden deducir en el 2022, según la información que aportan los profesionales de MZG Asesores. Estos son especialistas en asesoría fiscal, laboral y contable y ofrecen atención personal en sus oficinas de Madrid y Torrejón de Ardoz.

Saber uno a uno los gastos que se pueden deducir los autónomos en 2022 Es muy importante que los trabajadores autónomos conozcan las responsabilidades que tienen que cumplir como pagar el IRPF y el IVA, así como también otras obligaciones como las contribuciones a la seguridad social. Además, también resulta fundamental saber qué gastos pueden deducir los autónomos en 2022.

El IRPF se considera el impuesto más importante que se debe abonar. Para deducir gastos del mismo con el objetivo de ahorrar dinero, se deben cumplir una serie de requisitos establecidos por Hacienda. Entre estos destaca la necesidad de comprobar que cada uno de los gastos están relacionados con la actividad económica realizada, debidamente justificados con sus respectivas facturas y registrados contablemente.

Específicamente, los gastos deducibles en el IRPF son los consumos de explotación, es decir, lo que se gasta comprando materia prima o materiales imprescindible para poder trabajar. Los sueldos y salarios que se le cancelan a otras personas, así como indemnizaciones, gastos de formación, etc.

Por otro lado, se encuentra el alquiler de la oficina, el consumo de teléfono e internet, reparación de bienes materiales de uso profesional, gastos derivados de las dietas, pago de honorarios a otros profesionales independientes, seguridad social, gastos por IBI y la cuota de la comunidad de propietarios, entre otros.

Gestionar todo lo relacionado con los compromisos fiscales puede ser una tarea compleja para los autónomos, ya que requiere de tiempo y conocimiento. Una muy buena alternativa es contratar los servicios de profesionales, como el equipo de MZG Asesores. Estos se encargan de cada uno de los procesos de forma personalizada, sobre todo en guiar a cada cliente para que ahorren al máximo en materia de impuestos.

Los interesados en contratar los servicios de la empresa de asesoría fiscal, laboral y contable pueden acudir a sus oficinas o contactar a través de la página web donde, incluso se puede agendar una cita con el profesional de su preferencia.



