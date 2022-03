Punto by ZE gana el Premio Biggest Growth en la Edición Marketplace Awards 2022 de PC Componentes Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 11:05 h (CET) El galardón reconoce el crecimiento de la tienda online de Punto by ZE dentro del Marketplace de PC Componentes, cumpliendo también estrictos requisitos de devoluciones y rechazos máximos La tienda online de informática y tecnología PC Componentes celebró el pasado mes de febrero la primera edición de los PcComponentes Marketplace Awards 2022. Una condecoración donde reconocen el trabajo de los vendedores y los partners de su Marketplace a la vez que refuerzan el apoyo de la compañía por las pymes que conforman su plataforma digital.

En la edición participaron todos los vendedores con ventas activas desde hace al menos un año y las categorías que se premiaron fueron Best Seller, Quality&Service y Biggest Growth. La gala fue transmitida exclusivamente por los canales de Youtube, Twitch y Linkedin de Marketing4eCommerce y la presentó su director, Rubén Bastón. Por otro lado, la entrega de premios la llevó a cabo David Morales, ecommerce manager de PcComponentes, y Rocío Colmenar, brand & communications manager en Unilae.

Punto by ZE, la tienda online dedicada al sector tecnológico fue galardonada con el premio Biggest Growth, lo que significa que la compañía en comparación con el 2020, ha sido la tienda que más ha crecido en el último año, superando los siguientes requisitos: mínimo de 2 años gestionando pedidos, un máximo de un 10% de incidencias, un crecimiento porcentual de facturación y un máximo de 1% de rechazos.

Como reconocimiento Punto by ZE recibe recomendaciones y consejos ad hoc por parte de los expertos de PCComponentes y una inversión en el servicio de PcAds, una plataforma publicitaria de la compañía murciana donde los fabricantes y vendedores del Marketplace pueden destacar sus productos y promociones.

Estos galardones fueron una forma de demostrar el compromiso de la compañía con los vendedores de su plataforma. La inversión de estos en el servicio de PcAds, permitirá a los galardonados crecer más dentro del Marketplace.

Un premio que, sin duda, verifica todos los esfuerzos volcados por parte del equipo de Punto by ZE en ofrecer un servicio único.

