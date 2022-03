Tormo Franquicias gestiona 10,4 millones de € durante el último ejercicio para sus marcas franquiciadoras Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 10:53 h (CET) La consultora de franquicias alcanza cifras récord de inversión gracias al gran impulso en la expansión de sus redes de franquicia La consultora especializada Tormo Franquicias Consulting ha conseguido alcanzar durante este último ejercicio cifras récord de inversión, concretamente 10,4 millones de euros, propiciados por la apertura de un gran número de nuevas unidades de negocio para diversas marcas que han confiado a la consultora la expansión de sus redes de franquicia.

Algunas de estas enseñas son: Sapphira Privé, La Sirena, Ansa per Ansa, El Señor Miyagi, Bistec, Bla Clinic, Yallego, Kitchen Academy, The Closet, Cross Funcional 30, Zulux, Grupo Mox, OTHC, Mensos, Lettus, El perro Feliz o Tsys, entre otras.

En palabras de su fundador, Eduardo Tormo: “Tal y como hemos iniciado este ejercicio y pese a todos los imprevistos que están surgiendo, la previsión es que durante estos próximos meses sigamos manteniendo estas cifras y con toda seguridad las superaremos ampliamente, ya que estamos apreciando gran movimiento dentro del sector y mucho interés en la franquicia. Por otro lado, agradecemos la confianza depositada por parte de nuestros clientes y nuestros inversores, para que todo esto sea posible”.

Desde la consultora afirman por otra parte, que no existe una sola fórmula para alcanzar el éxito, pero sí indican algunos de los aspectos fundamentales a la hora de conseguir unos resultados óptimos en la expansión de las marcas. Entre otros, destacan: tener un modelo de negocio exitoso y experimentado, compromiso total del equipo fundador con el crecimiento de su franquicia, objetivos razonables de acuerdo a la realidad de cada empresa y el desarrollo de un adecuado programa de franquicia.

Una de las marcas que trabaja con la consultora, Sapphira Privé, ha conseguido más de 26 aperturas de franquicia en los últimos meses. En relación a este aspecto, afirma su fundador Fernando Medina: “Llevo años trabajando con diferentes consultoras, puedo decir que nuestra experiencia con Tormo es excelente. Asesoran a nuestros clientes en todo lo necesario para abrir el negocio, incluida la búsqueda del local, sus comentarios son 100% positivos. Esta estrecha colaboración se ha traducido en un éxito para nuestra franquicia, ya que hemos acelerado nuestra expansión gracias al trabajo realizado por Tormo”.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en España. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a más de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

