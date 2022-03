Generación Futuro: Un podcast que escucha a los jóvenes para cambiar las cosas Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 10:34 h (CET) La Presidenta del Congreso de los Diputados, Ministras del Gobierno de España, jóvenes, influencers, activistas, expertas, etc. charlas sin complejos, sin tabús, tranquilas, profundas, todas ellas conducidas por Isaac Marcet, director de PlayGround El martes 22 de marzo de 2022, se estrenó el podcast original de Spotify, Generación Futuro https://spoti.fi/3KUxKtr.

PlayGround el medio de comunicación líder en español entre los jóvenes, publicó en 2021 la mayor encuesta realizada a la juventud, El Futuro es Ahora, con la colaboración de la ESIC Business & Marketing School, sobre temas como el cambio climático, la identidad de género o la salud mental. Una macroencuesta de 89 preguntas, donde participaron 13.587 jóvenes españoles de 15 a 35 años, que arrojó una foto muy valiosa para afrontar los retos que se tienen por delante cómo país. Como dato relevante el 85% de los jóvenes no se siente representado por la clase política.

Desde PlayGround consideran importante dar voz a los jóvenes y gracias a Spotify, está disponible Generación Futuro. Este podcast ha permitido sentar a jóvenes, influencers, pensadores, expertos, artistas, a la Presidenta del Congreso de los diputados y a políticas del Gobierno de España a charlar y encontrar claves de futuro, de diálogo, de entendimiento, para tender los puentes que se han roto entre la juventud y los políticos, que no creen en ellos, pero sí en la política. Hablan de discurso de odio, de medio ambiente, de tecnología, de salud mental, de vivienda, de economía o de trabajo, etc. Lo hacen de forma tranquila, cercana, cómo nunca antes se ha visto a las representantes políticas. Una charla de tú a tú con los jóvenes, donde les exponen sus puntos de vista y propuestas a las ministras del gobierno de España. PlayGround hace de puente intergeneracional para conectarles, lanzándoles el reto de crear un espacio estable para poder pensar en el futuro y avanzar en los problemas y preocupaciones de la juventud de nuestro país.

Un podcast con 8 episodios, en el que cada uno cuenta con dos capítulos que se estrenarán semanalmente y qué tratan temas que les preocupan a la generación z y milenial: Sostenibilidad democrática, salud mental, transformación digital, precariedad laboral, acceso a la vivienda, educación, crisis climática, etc.

En cada capítulo, se analiza desde la mirada de expertos, jóvenes activistas sociales o influencers, como Samantha Hudson (icono queer y artista) que aborda junto a Ada Colau, la salud de la democracia, Toni Roldán (Economista, ex Cs) y Lucía Velasco (Directora de ONTSI) reflexionan sobre la precariedad laboral, José María Lasalle (consultor, escritor, profesor universitario y ex político del Partido Popular), Marta Peirano (escritora y periodista), sobre algoritmos o el metaverso. Eva Saldaña (directora de Greenpeace) e Íñigo Errejón (Portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados) abordan la crisis climática, Eduardo Gómez Martín (presidente de ESIC University) e Irene Milleiro (Directora de Ashoka) reflexionan sobre educación. Begoña Román (Presidenta del Comité de Servicios Sociales de Cataluña) y José Carlos Bouso (Psicólogo clínico) conversan sobre la salud mental y nuevos tratamientos... y muchos más.

Mientras son jóvenes activistas, quienes preguntan y dialogan directamente con miembros del gobierno: Shalini Arias (Activista Social, Directora de comunicación de Ashoka) y Meritxell Batet (Presidenta del Congreso de los Diputados) hablan sobre discursos de odio, la polarización política, o la importancia del parlamentarismo. Nadia Calviño (Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital) y Clara Jimenez (Fundadora de Maldita) reflexionan sobre desinformación, plataformas digitales, redes sociales y los algoritmos. Teresa Ribera (Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y Climabar (Belén Hinojar y Carmen Huidobro) abordan la preocupación de los jóvenes respecto al cambio climático. Pilar Alegría (Ministra de Educación y Formación Profesional) y Elizabeth Duval (Filósofa y escritora) sobre la importancia de las Humanidades en los planes de estudios. Carolina Darias (Ministra de Sanidad) y Román Reyes (actor y portavoz de la Plataforma Stop Suicidios) se acercan a la salud mental y los problemas de esta vertiginosa sociedad en la que vivimos. Yolanda Díaz (Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social) y Estefanía Molina (periodista) analizan el mercado laboral, los contratos y la falta de oportunidades de los jóvenes. Isabel Rodríguez (Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno) dialoga junto a Jorge Dioni (periodista y escritor) sobre la España vacía y los territorios. Raquel Sánchez (Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) y el Colectivo Zuloark hablan del acceso a la vivienda de los jóvenes y los nuevos modelos de ciudad. Todos los capítulos de cada doble episodio son moderados por Isaac Marcet, director de PlayGround.

Actualmente los capítulos publicados son:

¿Está la democracia en extinción? https://spoti.fi/3wrAn1S con Meritxell Batet, Shalini Arias y Viviane Ogou.

¿Debe la tolerancia tolerar la intolerancia? https://spoti.fi/3NkoqBo con Ada Colau, Samantha Hudson y Hanan Midan

¿Tecnología al servicio de la humanidad o humanidad al servicio de la tecnología? https://spoti.fi/3tO2qqs con Nadia Calviño, Clara Jiménez y Guzmán Fernández

¿Se podrá decir al finalizar este Podcast “reto conseguido”?

