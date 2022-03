El neumático GitiSynergyH2 disponible en 30 nuevos tamaños Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 10:05 h (CET) Ha sido calificado como "Bueno+" en el test independiente de neumáticos de verano ADAC 2022 Tras obtener recientemente la calificación de "Bueno+" en la prueba independiente de neumáticos de verano ADAC 2022, el GitiSynergyH2 de Giti Tire amplia su disponibilidad con la introducción de 30 nuevos tamaños.

Tras calificar al GitiSynergyH2 como uno de los seis neumáticos de alto rendimiento que lograron la aclamada distinción Bueno+, los responsables de ADAC afirmaron: “ofrece un conjunto de prestaciones generales de éxito: obtuvo buenas calificaciones en todos los criterios principales y, por lo tanto, es altamente recomendable".

Los otros 5 neumáticos que lograron la calificación de "bueno+” son todos ellos producidos por fabricantes de primer nivel y mayor precio. Además de por los responsables de ADAC, el GitiSynergyH2 también ha sido clasificado como "Altamente recomendado" por los clubes automovilísticos TCS de Suiza y OAMTC de Austria.

Con 30 nuevos tamaños, ahora el GitiSynergyH2 está disponible en 46 medidas para turismos, CUV y SUV compactos, llantas de 14 a 18 pulgadas, anchos de sección de 165 a 235, perfiles de 50 a 70 e índices de velocidad en T, H, V, W e Y. Así, este neumático cubre ahora las tres cuartas partes de la demanda de vehículos estándar y de alto rendimiento en Europa y el 94 % de los 80 tamaños de verano más solicitados.

Fabio Pecci-Boriani, Senior Product Manager PCR, SUV, Light Truck de Giti Tire (Europa), dijo: “El GitiSynergyH2 fue presentado como nuestro primer neumático europeo con etiqueta A/A tras conseguir varios acuerdos de primer equipo con el Grupo VW y, desde su lanzamiento al mercado de repuestos, la demanda ha sido alta”.

“Agregar la calificación 'bueno+' de ADAC a su lista de logros es otro motivo de celebración, y a medida que más y más conductores adquieran este neumático, recibiremos más comentarios sobre su innegable calidad, eficiencia y rendimiento”.

El GitiSynergyH2 está dirigido principalmente a compactos y familiares, vehículos crossover y SUV pequeños. Sus características principales son seguridad sin preocupaciones, eficiencia energética y control preciso.

El neumático fue diseñado en el Centro Europeo de Investigación y Desarrollo de Giti Tire en Hannover, con pruebas en las instalaciones MIRA de la compañía en el Reino Unido, así como en ubicaciones clave de Alemania y España.

Es el primer neumático europeo que utiliza la plataforma tecnológica AdvanZtech, el sistema de I+D del fabricante integrado globalmente en toda la empresa que impulsa el uso compartido y la utilización de tecnología avanzada y especializada para crear neumáticos que mejoran la experiencia de conducción.

Cuenta con un compuesto de la banda de rodadura completamente nuevo que ofrece una mejora del 7% en el frenado sobre mojado, del 3 % en el frenado en seco y del 5% en la conducción en seco en todos los casos con respecto al patrón de la generación anterior. Además, cuenta con un nuevo diseño de la banda de rodadura que proporciona un comportamiento preciso y estable en la conducción y una mejora del 4 % en la resistencia al aquaplaning.

El potencial de kilometraje, que depende de las características de conducción, podría mejorarse en casi un 20 %, mientras que su nueva carcasa ligera ofrece una baja resistencia a la rodadura mejorando la eficiencia del combustible.

Sobre Giti Tire

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con marcas como Giti, GT Radial y Runway, la empresa ofrece una completa gama de productos para Europa con neumáticos para turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados ​​y autobuses (TBR).

Giti Tire Group, con sede en Singapur, ha operando en la industria de los neumáticos durante más de 70 años y ahora presta servicios como equipo original a los principales fabricantes de vehículos, a distribuidores, minoristas, consumidores, equipos de deportes de motor y flotas de camiones y autobuses en más de 130 países en todo el mundo.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y en las afamadas instalaciones de MIRA en el Reino Unido. Ambas trabajan en conjunto con otros centros de investigación y desarrollo globales de la compañía en China, Indonesia y EE. UU. La empresa tiene ocho plantas de fabricación en tres países.

Giti Tire está plenamente comprometida con la producción ecológica y la realización de trabajos comunitarios, incluida su participación en proyectos de educación local y concienciación ambiental para crear una sociedad mejor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mérica Foods: 25 años rompiendo fronteras en el sector de la alimentación ALL IN BIKING comienza a rodar en España Parcelly obtiene una financiación de serie a de 6,7 millones de dólares estadounidenses para permitir su expansión estratégica en Estados Unidos y Europa La digitalización, una tendencia que muchas empresas aún no han adoptado, según Tus Ideas Nuevo protocolo entre gestores administrativos y la CAM para agilizar trámites telemáticos de extranjería