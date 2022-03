Es fundamental conocer cuál es la documentación necesaria para vender una vivienda en Málaga, puesto que uno de los requisitos imprescindibles para cerrar el negocio es tener los papeles en regla. Este procedimiento requiere tiempo, por lo que puede ser algo tedioso para algunas personas.

Sin embargo, esto no debe ser un problema, dado que en España existen servicios como D&A Inmobiliaria que se ocupan de todo lo relacionado con dichos trámites para que el propietario de determinado bien realice el proceso de una forma completamente legal, esto con el fin de que la venta no se retrase y, sobre todo, para que no se presenten futuras complicaciones.

Documentos necesarios para la venta de una vivienda en Málaga, por D&A Inmobiliaria Quienes desean vender una vivienda en Málaga o en cualquier parte de España, no deben pasar por alto el tema de la documentación. En ese sentido, desde D&A Inmobiliaria explican cuáles son los requisitos que se deben cumplir para tal fin.

Mencionan que entre algunos de los documentos más importantes que se deben tener al día son el DNI original y vigente, las escrituras, ya que a través de ellas se puede demostrar la propiedad del bien; el certificado energético, que debe facilitarlo un técnico especializado y la Certificación de Inspección Técnica del Edificio, esto en el caso que la edificación sea muy antigua.

También recalcan que son necesarios los estatutos de la comunidad, el recibo de pago del IBI, recibos de suministros (los últimos), certificado de saldo cero para comprobar que se ha cancelado la hipoteca en su totalidad o el certificado de saldo pendiente de la hipoteca, en caso de que haya deuda.

D&A Inmobiliaria ayuda con la documentación En D&A Inmobiliaria facilitan todo lo relacionado con el proceso de venta de viviendas en Málaga, realizando, entre otras cosas, una revisión de la documentación para constatar que todo esté en vigor y, por supuesto, para que no falte nada que genere contratiempos a última hora.

La inmobiliaria garantiza tranquilidad a cada uno de sus clientes al ocuparse de la verificación de la propiedad a través de las escrituras y la nota simple del registro.

Además de todo lo mencionado, realizan valoración gratuita de los inmuebles e impulsan la venta por medio del Home Staging, reportajes profesionales, tours virtuales, difusión en redes sociales y en los principales portales inmobiliarios.

Los interesados en contactar a la inmobiliaria, bien sea para que se encargue de la verificación de la documentación o para recibir asesoría para vender de forma rápida una casa, piso, apartamento, etc., pueden dirigirse a la oficina de la misma ubicada en la Avenida del Mediterráneo 146 Rincón de la Victoria o consultar la página web de la misma donde se encuentran otros canales de comunicación.