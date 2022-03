Zagaleta, un espacio único de villas diseñadas por ARK Architects Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Si hay un lugar donde la buena arquitectura y la belleza natural se unen en una perfecta armonía es en Zagaleta. Se trata de un urbanismo cuyas primeras construcciones se iniciaron a principios de la década de los 90 y que hoy en día es considerada como una de las urbanizaciones más exclusivas a nivel europeo.

Es un espacio único en el que no solamente se puede apreciar uno de los paisajes más hermosos de toda la Costa del Sol, sino también disfrutar de la arquitectura del futuro, que en gran parte llega de la mano de ARK Architects.

Una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas del mundo Ubicada en Marbella, en la Costa del Sol española, a orillas del Mediterráneo, se encuentra Zagaleta, una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas del mundo. Las villas que están en este lugar se ubican a los pies de la Serranía de Ronda, entre montañas y valles, con vistas al estrecho de Gibraltar y que alcanzan incluso la costa marroquí en África. Pero más allá de la paradisíaca belleza del lugar, Zagaleta destaca por su imponente y espectacular arquitectura. Sus villas cuentan con una personalidad propia a nivel arquitectónico, además de una gran atención al detalle que les aporta ese estatus exclusivo que caracteriza a cada una de ellas.

Los proyectos de construcción aquí son toda una obra al arte, un espacio único para la buena arquitectura. Y no es para menos, ya que cada propiedad se lleva a cabo sobre superficies o parcelas que van desde los 5.000 metros cuadrados, hasta los 100.000 metros cuadrados, y cuyos precios pueden alcanzar hasta los 30 millones de euros.

Lo mejor en arquitectos para la construcción de Zagaleta En un principio, a finales de los 80 y principios de los 90, se planteó la idea de construir alrededor de 3.000 viviendas en la zona. Posteriormente, tras inversiones encabezadas por Enrique Flores, se decidió construir un número menor de viviendas, en una cifra que rondaba las 400 viviendas. Es así como todo el espacio que quedó disponible se utilizó para crear lo que actualmente son sus dos campos de golf de 18 hoyos, jardines, clubes sociales, hípica e incluso pistas de tenis.

Para un proyecto tan ambicioso y exclusivo, se decidió contar con la ayuda de los mejores arquitectos de la zona, entre los cuales, el mayor de ellos fue y sigue siendo ARK Architects. Este es un estudio de arquitectura con más de 25 años de experiencia y es el responsable de la espectacular arquitectura moderna y futurista de sus villas, así como de su carácter moderno y elegante.

Al día de hoy, Zagaleta ya tiene construidas alrededor de 250 villas y se sabe que algunas de ellas son propiedad de personalidades muy importantes y famosas en el panorama internacional.

En definitiva, la vida en Zagaleta es única y especial, un lugar donde la belleza y la arquitectura crean el ambiente perfecto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.