La importancia de utilizar una funda termorretráctil antideslizante para mangos

miércoles, 30 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

En cualquier deporte, sostener con seguridad entre las manos el equipo que se implementa es fundamental para el desarrollo eficiente de este. Debido a esto, la empresa de fabricación y tienda online Tubo Termoretractil desarrolló una línea de funda termorretráctil antideslizante para mangos, con la idea de proporcionar el equipamiento deportivo necesario.

Importancia del uso de antideslizante en los mangos Cuando se está practicando un deporte que requiere el uso de equipos, el sudor y la humedad en las manos pude jugar en contra y hacer que se comentan muchos errores. Es por ello que la utilización de antideslizantes es sumamente importante, para obtener buenos resultados. Para las prácticas como el tenis o la pesca, el empleo de fundas que previenen el desliz de la mano puede marcar la diferencia entre perder un juego o no conseguir la pesca del día.

En tal sentido, la empresa Tubo Termoretractil se ha especializado en la fabricación de este tipo de recubrimientos para mangos como una solución al deslizamiento de las manos por causa del sudor. Al estar hechos de un material sumamente ajustable, se pueden utilizar en bates de béisbol, raquetas de bádminton, palos de hockey, remos de barcos, manillares de bicicletas, tacos de billar y demás equipos deportivos en los que se busca evitar el mal movimiento de las manos por la humedad.

Es importante mencionar que este producto está fabricado para el uso en temperaturas mínimas de contracción de + 70 °C, lo que da una contracción total de + 105 °C, para obtener así un total de la temperatura de funcionamiento de – 55 °C a + 105 °C.

Empleo de fundas termorretráctiles antideslizantes Son muchas las personas que en su día a día requieren el empleo de antideslizantes, es por ello que no solo se indican para deportistas, sino también para las herramientas de trabajo que necesitan mantener el mango de un equipo durante mucho tiempo en las manos. Además, vienen en diferentes presentaciones y colores, como amarillo, azul, negro, rojo y verde.

Con el objetivo de proporcionar un producto de fácil colocación, la funda termorretráctil solo debe introducirse en el mango donde se quiere fijar; después, se le debe aplicar calor hasta que se encoge y se ajusta; una vez ajustada, se corta la parte sobrante y se obtiene un mango completamente antideslizante y resistente.

Finalmente, todas las personas que buscan el complemento ideal para sus equipos deportivos pueden acceder a la tienda online de Tubo Termoretractil, donde está disponible toda la información necesaria y el catálogo de productos que desarrolla.



