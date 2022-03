Ina Shai presenta Oh My God, una increíble versión en directo de la reciente canción de Adele

Detrás del nombre artístico de Ina Shai, se encuentra Martina, una joven y talentosa cantante y compositora eslovena residente en Londres, que mezcla sonidos pop, soul y R&B.

Tras presentarse a la preselección de Eurovisión en su país, lanzó el EP titulado Overload, siendo nombrada artista de la semana en BBC Radio London ycolaboró con el productor Vladish en una cover del tema Starboy de The Weeknd ft Daft Punk, que atesora un millón de reproducciones en Spotify. Recientemente, ha estrenado su sencillo What Is.

Ahora, presenta su particular visión del tema Oh My God de Adele, de la cual siempre se ha considerado fan, como bien demuestra su canal de YouTube, donde se pueden encontrar algunas otras versiones de la cantante británica, por ejemplo When We Were Young o Hello.

En esta ocasión, ha sido grabada en los legendarios Konk Studios de Londres por Charlie Thomas (Pink Floyd, Paul McCartney, Ella Henderson…) bajo el sello Binary Beryl Music (Ruth Lorenzo, ELE, Verónica Ferreiro & Javier Sánchez) y cuenta también entre sus créditos con Viktoria Gerask (una conocida ilustradora daydreamer), Caco Refojo (ganador de cinco Latin Grammy) o Randy Merrill (ingeniero de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Lady Gaga y la propia Adele). Las fotos y el videoclip de la actuación en directo corren a cargo de Amoroso Films y Cat Couture, una destacada realizadora de la escena londinense.