Mejorar el rendimiento deportivo a través de la alimentación con los nutricionistas deportivos en Bilbao de Nut&Health

martes, 29 de marzo de 2022, 17:20 h (CET)

La información que se puede encontrar en internet relacionada con la nutrición deportiva suele presentar contradicciones que se enmarcan en la relación, a veces asincrónica, entre la salud y el rendimiento físico. Parece paradójico, pero mantenerse completamente sano puede afectar negativamente al desempeño físico, en especial, cuando se realiza actividad deportiva de alto rendimiento.

A razón de ello, es deber de la alimentación para el deporte establecer un balance nutricional que permita alcanzar el rendimiento esperado sin que esto vaya a generar anomalías de salud. De ahí, que compañías expertas en nutrición como Nut&Health se encarguen de elaborar planes de alimentación que articulen este binomio de salud y rendimiento, buscando mejorar los números en deportistas amateurs o de élite.

Rendimiento vs. salud Esta compañía cuenta con expertos nutricionistas deportivos en Bilbao, Zaragoza y Valencia. Y todos coinciden en que la nutrición deportiva funciona con base en principios que en ocasiones se contradicen. Esta disparidad hace que los deportistas (en especial de alto rendimiento) tengan que elegir entre una alimentación que favorezca la salud o una que beneficie el rendimiento físico.

En muchas ocasiones, las personas que desean convertirse en profesionales de élite tienden a frustrarse porque no sienten avance en sus resultados deportivos, debido al seguimiento de una dieta que no es adecuada para alcanzar ciertas metas, pero que sí mantiene todos los números de referencia de salud a raya. Esta situación genera un dilema que desestabiliza emocionalmente a los deportistas, sobre todo porque suelen creer que el cambio en la dieta perjudicará su salud.

Si bien es cierto que el rendimiento físico requiere algunos sacrificios, no es necesario elegir entre ser competitivo y estar sano. Afortunadamente, la nutrición deportiva ha encontrado métodos y estrategias alimenticias que permiten alcanzar los resultados esperados sin perjudicar en lo más mínimo a la salud. Para Nut&Health, el objetivo no es elegir qué tipo de sacrificio se quiere realizar, sino adaptar la dieta al deporte que se practica, a las características corporales y al metabolismo de cada persona, de tal forma que se alcancen las metas esperadas mientras se mantiene una buena salud.

Asesorías para obtener resultados Por este motivo, la compañía se encarga de asesorar a cada persona en la elaboración y seguimiento de un plan nutricional que se ajuste a sus necesidades corporales y deportivas. Entre sus clientes más destacados se encuentran deportistas de crossfit, triatlón, fútbol, baloncesto, halterofilia o deportes de peso, entre otros. Todos ellos han confiado en las cualidades que ofrece una alimentación adecuada a su rendimiento y a razón de ello, han contratado los servicios de asesoría en alguno de los centros de Nut&Health, mostrándose más que satisfechos con los resultados de seguir una dieta que equilibra un estado de salud sano con la búsqueda de un mejor rendimiento.



