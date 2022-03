Alternativas al parche para curar ojo vago, de la mano de Dicopt Emprendedores de Hoy

martes, 29 de marzo de 2022, 17:03 h (CET)

El ojo vago es una disfunción común en los niños que se produce cuando el cerebro anula la imagen de uno de los dos ojos por ser muy distinta a la del otro. Si no se detecta y trata a tiempo, es probable que la vista no se desarrolle plenamente. Por otra parte, como todos los problemas de visión, esta patología también favorece el fracaso escolar.

Uno de los tratamientos más comunes es la utilización de un parche sobre el que está correctamente desarrollado para lograr estimular las capacidades del ojo afectado. Ahora bien, la firma Dicopt ofrece una solución basada en realidad virtual que permite tratar el ojo vago mediante el uso de videojuegos. Durante las sesiones, ambos ojos trabajan conjuntamente para mejorar la agudeza visual.

Cura del ojo vago con realidad virtual La terapia visual, diseñada por Dicopt, con la utilización de videojuegos y realidad virtual logra un gran compromiso por parte de los niños porque la encuentran muy divertida. Además, con esta terapia visual los oftalmólogos pueden valorar reducir el tiempo de uso del parche, que frecuentemente ocasiona molestias y puede afectar socialmente a los niños en el colegio.

Todas las dudas que los padres puedan tener sobre el uso de estas herramientas quedan despejadas cuando los oftalmólogos de Dicopt explican los fundamentos científicos del tratamiento. Por otra parte, con esta terapia los especialistas que siguen cada caso reciben estadísticas precisas de uso, fechas y tiempos de juego, con lo que pueden evaluar los distintos parámetros necesarios para la recuperación del ojo vago.

El tratamiento diseñado por Dicopt consiste en que el ojo vago es utilizado en la parte más dinámica del videojuego, mientras que al otro se le muestra la sección más estática. De esta manera, se logra un trabajo en conjunto necesario para mejorar la visión binocular. La solución que ofrece Dicopt está registrada como producto sanitario y cuenta con un certificado emitido por la Comunidad Europea.

Los dispositivos para efectuar el tratamiento para el ojo vago de Dicopt Para que un niño pueda realizar el tratamiento es necesario contar con un dispositivo móvil, un visor de realidad virtual y un mando de videojuegos que son proporcionados por la propia empresa. El paciente puede realizar la terapia en cualquier lugar sin alterar el estilo de vida familiar.

Antes de empezar se requiere la instalación de la aplicación de Dicopt.

Dicopt provee una terapia alternativa al uso del parche para el ojo vago que está fundamentada científicamente, goza de gran aprobación entre los niños y permite obtener muy buenos resultados.



