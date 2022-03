Worldline y SoftPos.eu llevan el pago contactless a la España vaciada de la mano de Correos Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 18:02 h (CET) Worldline y la empresa SoftPos.eu impulsan la transformación digital de la España vaciada, permitiendo realizar pagos mediante el uso de tarjetas contactless o con el móvil, sin necesidad de ningún otro dispositivo, a través de su innovadora solución de cobro con tarjeta, basada en dispositivos Android – smartphones y tabletas- Esta innovación, que promueve la igualdad de oportunidades de los vecinos de los pueblos de la España vaciada, está desarrollada con el apoyo de Mastercard y ayudará a mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos, resolviendo la ausencia de soluciones de pago en estas zonas.

El corazón de la solución es una app, desarrolla por SoftPos.eu, que convierte estos dispositivos en un terminal de cobro contactless que simplifica y automatiza el proceso de cobro y pago en estas zonas, donde normalmente no hay ni bancos ni cajeros, sin necesidad de que los carteros lleven un terminal de punto de venta al uso.

Llevar la oficina de Correos a casa del cliente

Desde el pasado mes de diciembre Correos ofrece a domicilio, a través de sus carteros rurales, muchos de los servicios que sólo se ofrecían en la oficina y que ahora están disponibles. Para hacerlo posible, Correos ha equipado con dispositivos electrónicos portátiles (PDAs) a sus 6.011 profesionales de reparto en zonas rurales, ampliando progresivamente hasta los más de 24.000 carteros de toda España.

El objetivo es que los vecinos de estas poblaciones, desde la puerta de su casa y sin necesidad de desplazarse, puedan acceder a servicios como la compra de blíster de sellos, sobres, embalajes de diferentes tamaños, realizar el pago de recibos de servicios como la luz, el gas o el teléfono, adquirir los distintivos medioambientales de la DGT, pagar un envío, un certificado o una compra contra reembolso.

Facilidad y seguridad en transacciones sin efectivo

La solución de SoftPos.eu con Worldline crea un nuevo paradigma en el medio rural simplificando la actividad del cartero, ya que podrán utilizar la PDA corporativa de Correos que incluye el terminal de cobro, reduciendo costes y creando nuevas oportunidades de relación comercial con estos vecinos.

Es una herramienta perfecta para todo tipo de comercios con necesidades de movilidad: servicios postales, transportistas, revisores de billetes, servicios de entrega de comida, taxis, foodtrucks… El sistema es tan seguro como los terminales tradicionales ya que siguen las especificaciones de las marcas y la normativa PCI-DSS y PCI CPoC.

El equipo de Mastercard España ha participado en el proceso desde el principio. “Estamos muy contentos de ver cómo compañías innovadoras como SoftPos.eu y Worldline se han unido para permitir, ahora, que más comercios acepten transacciones sin efectivo, de forma más fácil, rápida y segura que nunca” dice Paloma Real, directora general de Mastercard España.

Empoderar a las empresas y a sus clientes

“La solución ha sido muy versátil desde el principio, permitiendo a los clientes utilizar tanto una app independiente como implementar nuestro módulo de pago en su sistema existente. Además, es totalmente disruptiva y permitirá el desarrollo de nuevos modelos de servicio y de negocio, tanto en las ciudades como en zonas rurales.” comentan Carlos Pérez y Javier de Villanueva, directores de SoftPos en España. “El acuerdo con Worldline va mucho más allá -añaden- porque, juntos, podemos trabajar con todo tipo de empresas ofreciéndoles una herramienta de pago potente, ágil, económica y fácil de utilizar, soportada, a través de Worldline, por los principales emisores de tarjetas y otros medios de pago de Europa y del mundo”.

“El momento de pago es clave para cerrar la venta y más del 70% de las compras se frustran cuando el sistema es poco eficaz y amigable o cuando no está disponible el medio de pago que requiere el cliente”, indica David Valero, Country Manager Global Sales & Verticals Iberia de Worldline. “La solución de Softpos y Worldline -añade- es una de las mayores innovaciones en los medios de pago presenciales de los últimos cinco años, nos va a permitir ofrecer a nuestros comercios aceptar tarjetas financieras, utilizando su propio smartphone o tableta, reduciendo colas en las cajas y, por tanto, mejorando la experiencia de compra del cliente”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La compraventa de inmuebles se dispara casi un 35% en España durante el 2021 Vuelven el concurso y la ruta de pinchos medievales, memorial Santos García Verdes, a Sigüenza Worldline y SoftPos.eu llevan el pago contactless a la España vaciada de la mano de Correos Noche de comedia en Casa A Pedreira inCruises dona más de 1 millón de dólares para ayuda humanitaria a Ucrania