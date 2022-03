Rentokil Initial participa en la Conferencia Global de Seguridad Alimentaria 2022 Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 17:45 h (CET) El congreso, bajo la temática "Generar impacto para una alimentación sostenible", se enfoca en los desafíos del mundo para alimentar a casi ocho mil millones de personas de manera segura y sostenible. Rentokil Initial pone de relieve cómo la ciencia y el desarrollo de productos innovadores y tecnológicamente avanzados no tóxicos ayudan a aumentar la seguridad en toda la cadena de suministro de alimentos Rentokil Initial, multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, participa como patrocinador en la Conferencia Global de Seguridad Alimentaria 2022 (Global Food Safety Conference, GFSI), un evento que reúne a los principales responsables de toda la cadena de suministro de alimentos con la finalidad de avanzar en términos de seguridad alimentaria.

La Conferencia, organizada por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, se celebra entre el 29 y el 31 de marzo en Barcelona. Esta edición transcurre en torno a la temática ‘Generar impacto para una alimentación sostenible’ y acoge a cerca 1.000 líderes profesionales en seguridad de los alimentos de 53 países diferentes.

Rentokil Initial participa en el congreso con su incomparable visión mundial para demostrar cómo la combinación de experiencia con programas específicos de investigación y desarrollo de productos innovadores y tecnológicamente avanzados no tóxicos, pueden ayudar a las empresas alimentarias a mitigar el riesgo de plagas de forma proactiva, aumentar la transparencia en seguridad alimentaria y apoyar los objetivos de sostenibilidad.

La industria alimentaria se encuentra en una época de cambios rápidos y adaptación a las nuevas tecnologías. Por ello, la compañía está compartiendo en este evento sus descubrimientos derivados de la investigación global sobre la adopción de nuevas tecnologías para una mayor seguridad alimentaria y exponer las mejores prácticas para para ayudar a las empresas a entregar alimentos más seguros en todo el mundo.

Jacinto Díez, director de Comunicación de Rentokil Initial España asegura que la asistencia y participación de la empresa es “ineludible en una Conferencia que supone el foro más

importante de la industria y que permite debatir globalmente sobre la importancia de la seguridad alimentaria con la sostenibilidad como cuestión clave de fondo".

En concreto, la empresa líder en servicios de higiene ambiental contará con un espacio en la Conferencia (Stand 27), donde los visitantes, añade Jacinto Diez, “podrán conocer de primera mano los últimos avances científicos y tecnológicos de nuestra compañía”. Además, Rentokil Initial, será el patrocinador oficial del cóctel de bienvenida que se ofrecerá a los asistentes.

Acerca de Rentokil Initial

Rentokil Initial es la compañía líder mundial en servicios de Higiene Ambiental con presencia en 80 países, registrando crecimientos anuales en facturación, beneficios y dividendos. En España opera desde 1981 contando con 4 actividades principales: Control de Plagas, Higiene, Servicios de Decoración con Plantas de Interior y Marketing Olfativo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.