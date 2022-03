La anquilosis dental, cuando la ortodoncia no funciona, hay solución, según Clínica Ponce de León Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 16:57 h (CET) La anquilosis dental es un proceso patológico en el que el diente se queda fijo y es imposible desplazarlo, lo cual convierte el tratamiento en una misión imposible, pero esta patología tiene un tratamiento muy sencillo Para comprender el significado de la anquilosis dental, es necesario comprender el movimiento de los dientes a la hora de realizar un tratamiento de ortodoncia. En primer lugar, es importante saber que el periodonto está formado por el hueso alveolar, la encía, el cemento radicular y el ligamento periodontal. La raíz del diente está cubierta, por lo tanto, por ese ligamento periodontal que es el que protege la raíz del diente y el que transmite la presión y la fuerza cuando se ejecuta la función masticatoria.

Se podría decir que el periodonto aporta cierta movilidad al diente y cuando se aplica una fuerza mayor, como cuando se aplica un tratamiento de ortodoncia, el periodonto permite que el diente se mueva en esa dirección. Para que el movimiento se haga, el periodonto sufre algunas alteraciones.

Tras entender la gran función que lleva a cabo el periodonto y lo fundamental que resulta en el tratamiento de ortodoncia, será mucho más sencillo entender que ocurre durante la anquilosis dental Clínica Dental Ponce de León, una clínica de ortodoncia fundada en 1997 y experta en tratamientos de ortodoncia, RNO, cirugía ortognática y mucho más, explica qué ocurre durante la anquilosis dental y como se puede combatir o tratar este problema.

“Cuando no hay ligamento periodontal ocurre lo que se conoce como anquilosis dental. La anquilosis dental es simplemente la fusión entre la raíz y el hueso alveolar y ocurre porque el ligamento periodontal desaparece. Generalmente, no suele haber ningún problema porque no haya ligamento periodontal, en condiciones normales, pero cuando se necesita llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia y mover los dientes, la anquilosis lo impide” explica Clínica de Ortodoncia Ponce de León.

Según Clínica Ponce la anquilosis solo se puede detectar mediante la radiografía, ya que es una patología en cierta medida “asintomática” de la que el paciente no se percatará hasta que no se efectúe una exploración radiográfica. La consecuencia es simplemente que el diente estará paralizado y será más difícil su erupción en caso de que ocurra en niños.

Según Clínica Ponce de León, el tratamiento de la anquilosis dental es sencillo si se trata de los niños que aún tienen sus dientes de leche, ya que simplemente se necesitará extraerlo para que los dientes definitivos salgan bien. En caso de que se trate un diente definitivo y hay una maloclusión grave, el tratamiento será reemplazar este diente paralizado por una prótesis, restaurar la pieza con materiales de relleno o una luxación quirúrgica del diente anquilosado, puesto que esto hará que el diente desarrolle un tejido nuevo.

