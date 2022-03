Los pediatras valencianos revisarán las consecuencias de la pandemia en niños y adolescentes Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 17:01 h (CET) El Congreso de la Sociedad Valenciana de Pediatría vuelve en formato mixto del 7 al 9 de abril El 37º Congreso de la Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP) abordará las consecuencias de la pandemia de la Covid19 en niños y adolescentes, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como de la atención hospitalaria y las especialidades. El encuentro de la SVP vuelve en formato presencial y online del 7 al 9 de abril en el Hotel Sorolla Palace de Valencia.

“Comprometidos en garantizar el máximo nivel de excelencia en nuestro congreso, confiamos que este año podamos recuperar un ambiente de diálogo y de intercambio de opiniones entre nosotros, junto con la alegría de poder reencontrarnos, para, como siempre, utilizar el aprendizaje de este congreso para mejorar nuestro trabajo diario y seguir estableciendo alianzas entre nosotros” explican los doctores María Garcés-Sánchez y Juan Carlos Juliá Benito, presidentes del Comité Organizador.

Entre las novedades de esta edición destacan la realización de dos talleres formativos prácticos, una mesa redonda con representación de los hospitales comarcales de la Comunidad Valenciana y un nuevo formato de comidas con el experto. En la web https://valencia.congresoseci.com/svp/index se pueden encontrar todos los contenidos de su programa científico.

En el evento también se expondrán las comunicaciones de los trabajos presentados y se concederá, a criterio del Comité Científico, un primer premio a la mejor comunicación, dotado con 300 euros y dos accésit de 200 euros cada uno. Además, la VI Edición del Premio Joaquín Colomer otorgará un premio de 250 euros a la mejor comunicación en Atención Primaria.

La SVP, con más de mil socios, reúne a todos los pediatras que quieren formar parte de la misma, independientemente de su trabajo en la atención primaria u hospitalaria, en el ámbito público o privado, en activo o jubilados, ya sea con dedicación exclusiva o combinada como pediatra general o como especialista en alguna de las ramas específicas de la pediatría. En algunos casos especiales, podrán ser asociados no numerarios personas no pediatras con especial vinculación o relevancia con la pediatría.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.