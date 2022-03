Spainfy se une al mundo fitness con las mejores marcas de deporte Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 16:49 h (CET) Spainfy el marketplace que ofrece productos producidos y elaborados exclusivamente en España, apoya así al comercio y a la manufactura del país Spainfy, como plataforma e-commerce, ofrece numerosas facilidades, tanto para proveedores, ofreciéndoles todo lo necesario para vender, cómo para los propios compradores:

- Permite encontrar una gran variedad de productos en un único lugar.

- La seguridad y confianza que aporta a los consumidores, frente a un e-commerce desconocido, ya que, frente a algún inconveniente, Spainfy responderá por ellos frente al vendedor.

Al ser un marketplace, se pueden encontrar numerosos productos en una misma página web, algo que reduce considerablemente el trabajo a realizar por los consumidores para encontrar aquello que necesitan.

En los últimos tiempos, se ha comprobado una mayor tendencia hacia los hábitos de vida saludables. Cuidar la nutrición, hacer deporte, mantenerse más activo, llevar una vida “fitness”.

Un concepto que ha tenido auge hace un par de años, pues de la mano de la pandemia, cada vez son más las personas que se suman a esta tendencia saludable.

En Spainfy, además, se pueden encontrar las mejores marcas del sector deportivo, de la mano de Goalkers, una tienda de deportes con una imagen joven y desenfadada.

Equiparse de la mejor manera de la mano de Goalkers

Goalkers, como tienda especializada en el sector deportivo, cuenta con gran variedad de ropa y accesorios deportivos compuesta por las mejores marcas del sector, a unos precios muy atractivos y con grandes descuentos.

Importancia del mundo fitness

Cuando se habla de Fitness, se hace referencia a todo ese conjunto de cosas que se realizan para estar en plenitud de condiciones. Dedicar algo de tiempo al día a la práctica de esta tendencia, junto con una nutrición adecuada puede ayudar a mejorar física, biológica y emocionalmente el estado de las personas.

Favorece a la tonificación del cuerpo y a realzar la silueta, además de ayudar a adquirir unos hábitos saludables. El fitness y la salud, están estrechamente relacionados, ya que mediante la práctica deportiva se puede reducir la posibilidad de padecer multitud de enfermedades.

Beneficios del fitness

Spainfy ofrece información de gran relevancia sobre los beneficios que se adquieren con la práctica deportiva y con una buena nutrición a modo complementario.

- Relax y bienestar general. Se reducen los niveles de estrés y toda clase de pensamientos negativos, para finalmente reducir los niveles de ansiedad y nervios.

- Aumento de la autoestima.

Reducir las posibilidades de padecer osteoporosis, ya que con el deporte se estimulan las células de la estructura ósea.



Mejora de la presión y el corazón, ayudando a prevenir la aparición de determinadas enfermedades cómo la diabetes, la presión arterial y enfermedades cardiovasculares.



Mejora de la resistencia aeróbica, además de conseguir una gran fuerza muscular.

Marcas y ropa deportiva que ofrece Spainfy

En Spainfy, se pueden encontrar un gran número de marcas de renombre en el sector deportivo, un gran surtido en ropa deportiva y cómoda. Dichas marcas son:

ADIDAS



NIKE



NEW BALANCE



MUNICH



PUMA



UMBRO



VANS



ARENA



ASICS



ATIPICK



BULLPADEL



CHAMPION



CONVERSE



FILA



J’HAYBER



JOHN SMITH



MIZUNO



RAS



REEBOK



RINAT

Camisetas, zapatillas, pantalones, sudaderas, etc. Todo ello es posible adquirirlo con un simple clic y recibirlo en tiempo récord. Renovar el fondo de armario, comprar ropa para el nuevo curso escolar o aprovechar las increíbles ofertas de la tienda.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.