"La iluminación: herramienta fundamental a la hora de crear espacios", según Landecolor Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 16:09 h (CET) La decoración de un espacio puede decirlo todo sobre una persona o comercio. Es posible crear el ambiente y entorno que se desea, si se juega bien con los diferentes elementos. Tanto si se trata de un lugar privado como abierto al público, hacer posible un lugar confortable y estéticamente bonito es importante e influye en el bienestar Puede que la iluminación sea la gran olvidada a la hora de la creación de espacios. Como indican desde Landecolor: “Habitualmente, cuando se va a decorar un espacio, se le da una mayor preferencia a la ornamentación, el mobiliario o la pintura. Estos aspectos son indispensables, pero se debe dejar de lado la iluminación del lugar. Si se tiene en cuenta la luz de la que se va a disponer, se podrán amplificar los detalles del resto de elementos”.

“Una misma pared, con un mismo tono de color, puede verse mucho más resaltada con un tipo de iluminación que con otra”, indican, “Se puede crear la impresión de un espacio más amplio cuando se cuenta con unas dimensiones reducidas, y viceversa. Esto puede dar mucho juego a la hora de crear un espacio y amplía el abanico de posibilidades por las que decantarse”.

Plantearse si se cuenta con luz natural en la sala o si esta será artificial, la elección de diferentes tipos y colores de bombillas, lámparas de las que se hará uso, etc. Son aspectos a tener en cuenta que ayudarán a conseguir un entorno armónico y con el estilo que se desea. “No se debe olvidar las sombras que pueden generarse. Jugar con luces y sombras permitirá resaltar detalles, objetos, o rincones determinados. Un cuadro o un mueble pueden generar muchas más sensaciones con una determinada iluminación, que si no se cuida este detalle”, afirman.

Por otra parte, señalan que es importante recordar que “la luz tiene un efecto muy importante en las personas. Puede afectar en los estados de ánimo, generando calma, bienestar, o todo lo contrario. La carencia o el exceso de luz puede generar espacios fríos, lúgubres o excesivamente estimulantes.”

“Buscar una buena concordancia entre los distintos elementos que conforman un espacio es fundamental para sentirse y hacer sentir cómodos a los demás. Elegir adecuadamente los colores, los muebles con los que se vestirá el lugar y la luz que hará que resalten, permitirá que se obtenga el ambiente deseado”, concluyen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.