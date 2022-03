Record go arranca temporada de verano en Ibiza Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 16:13 h (CET) La oficina se suma a las delegaciones de Mallorca y Menorca, ofreciendo alquiler a turistas e insulanos Como cada año, con la llegada de la temporada alta, la compañía mediterránea de alquiler de vehículos reabre las puertas de su oficina de Ibiza. Este año, aunque en la misma dirección en Carretera de l'Aeroport, lo hace con una estética totalmente renovada.

Record go tiene presencia en las islas desde 2005, cuando recibió los primeros clientes en su oficina en el aeropuerto de Mallorca, que a día de hoy se mantiene abierta los 365 días del año. Ahora, con las tres delegaciones de las Islas Baleares, la compañía atiende cada año a más de 150.000 personas, cifra que prevé superar esta temporada.

Con el foco puesto en la experiencia usuario

La reapertura de la oficina de alquiler de coches en Ibiza viene acompañada de una remodelación de las instalaciones, que estrenan nueva estética siguiendo el diseño minimalista y moderno de la compañía. Este cambio tiene el foco puesto en mejorar la experiencia del usuario ofreciendo un espacio amplio, cómodo y práctico donde empezar las vacaciones. Además de los siete mostradores, la oficina dispone de Just go Box, un quiosco digital con el que el usuario puede agilizar el proceso de recogida del vehículo, minimizando los tiempos de espera.

Flota variada y renovada

Otro de los puntos con los que la empresa apuesta por la mejora de la experiencia del usuario es, precisamente, su flota. Vehículos a estrenar y de categorías muy variadas que van desde coches pequeños y utilitarios, hasta a vehículos premium como el Jeep Wrangler o el Jeep Gladiator con los que ofrecerá comodidad, espacio y potencia a los conductores más exigentes de la isla. Esta amplia oferta, responde a la necesidad de cubrir la gran demanda de alquiler que la compañía recibe cada año.

Sobre dos ruedas por la isla

Su estética y flota renovadas no son la única novedad. Este año, la compañía arranca temporada con un nuevo servicio de alquiler de motos en Ibiza, disponible a partir del 8 de abril de 2022. Así la compañía ofrece una oferta todavía más amplia de vehículos con la incorporación de los modelos Vespa Primavera y la Piaggio Liberty, con los que se inicia en el mundo de las motos.

El alquiler lo ofrecen como una oferta cerrada cuyo precio incluye dos cascos, un baúl, kilometraje ilimitado y cobertura total con su Just go motos. Este servicio estará disponible también en sus oficinas de Sevilla Santa Justa, Barcelona Sants y Málaga María Zambrano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.