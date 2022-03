BMI ofrece una nueva herramienta online para calcular los costes de un nuevo tejado Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 16:01 h (CET) Gracias al nuevo calculador de costes de BMI, cualquier particular puede saber los costes estimados de la instalación de una cubierta inclinada. Uno de los objetivos del proyecto es fomentar la rehabilitación de cubiertas a través de las ayudas económicas de los Fondos Next Generation El líder europeo de fabricación y venta de soluciones para cubiertas, BMI, ha lanzado una nueva herramienta para calcular el coste estimado de un tejado. La herramienta ayudará a los particulares a entender los elementos clave de una cubierta inclinada y sus costes.

Los fondos Next Generation de la Unión Europea han permitido que España invierta en la rehabilitación energética de los edificios. En total, el país dispondrá de cerca de 6.820 millones de euros para ejecutar la tarea. De esta manera, el calculador de costes nace con el objetivo de ayudar a los propietarios de inmuebles a conocer una estimación de la rehabilitación de su tejado para activar su toma de decisión al plantear la intervención y solicitud de las ayudas económicas directas.

Para calcular el coste de una cubierta, el usuario tiene que acceder a la calculadora e introducir la información básica de las características del tejado. La herramienta es sencilla y se basa en datos como la superficie de la cubierta en m², el número de chimeneas, la inclinación, el tipo de acabado e impermeabilización, destacando la importancia en la elección del aislamiento, conformando el sistema Tectum de BMI que ayudará a reducir la demanda energética alineado con los requerimientos de los planes de subvenciones. Una vez seleccionada la información solicitada se enviará un correo con el desglose de la estimación económica, todas las partidas y elementos del sistema Tectum First o Tectum Pro.

“La rehabilitación de cubiertas es clave para alcanzar los objetivos de mejora de nuestro parque edificatorio a través de sistemas y productos que están de acuerdo con las más altas exigencias de eficiencia energética de las ”, apunta Carlos Hernández Puente, Director General de BMI Group Iberia e Italia.

El buen aislamiento térmico y acústico, junto con la ventilación adecuada, y productos de calidad que garanticen la durabilidad a largo plazo, son los factores que ofrecen sostenibilidad al inmueble y permiten un ahorro de la factura energética.

Además del precio, la otra gran preocupación a la hora rehabilitar una cubierta es encontrar un profesional cualificado. Para incentivar la mejora de los servicios del sector y formar a los profesionales, la BMI Academy ofrece cursos gratuitos para ayudar a la especialización y adquisición de conocimientos de construcción en seco a instaladores de cubierta. Además cuenta con el programa de certificación de profesionales BMI RoofPro, que permite ofrecer las más altas garantías de instalación en sus sistemas.

Y es por ello por lo que tras obtener el particular la estimación de costes sobre la rehabilitación de su tejado en el calculador, un especialista de BMI se pondrá en contacto con él para ayudarle a hacer realidad el proyecto.

BMI está comprometido con acciones dirigidas al ciudadano para ayudarle en la toma de decisión de rehabilitación de su tejado con criterios de eficiencia energética, clave para la activación de los fondos Next Generation así como para alcanzar el objetivo de descarbonización en 2050.

