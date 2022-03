Tratamiento efectivo contra Lyme/Borreliosis, por Cellumed Clinic

En España, se estima que hay alrededor de 40.000 y 50.000 casos anuales de personas con enfermedad de Lyme. Aunque no existen estadísticas oficiales en este país, es posible encontrar datos que demuestran estas estimaciones. Esto se debe a que la bacteria Borrelia, causante de la enfermedad, se encuentra muy extendida por toda Europa.

El tratamiento de esta enfermedad puede ser relativamente sencillo o más complejo, dependiendo del grado en el que se encuentre el paciente. Actualmente, en España, ya puede tratarse esta enfermedad en cualquiera de sus fases, gracias a equipamiento tecnológico como el que posee Cellumed Clinic.

¿Qué es la enfermedad de Lyme? Aún en la actualidad, muchas personas desconocen lo que significa esta enfermedad, cómo se produce y cuáles son sus síntomas, algo preocupante considerando lo dañina que puede ser si no se trata a tiempo. Se trata de una enfermedad causada por la picadura de una garrapata portadora de la bacteria Borrelia. Una vez que la bacteria ha ingresado al cuerpo a través de la picadura, produce síntomas que en algunos casos pueden confundirse con otras enfermedades como fibromialgia o fatiga crónica. Por lo general, estos son, por ejemplo, dolor en las articulaciones, fatiga, dolor muscular, problemas neurológicos, dolores de cabeza, subidas de tensión, entre otros.

La razón por la que muchas veces se confunde con otras patologías se debe al hecho de que, en ocasiones, la picadura de la garrapata no se siente y la persona no sabe que ha sido infectada. Además, los primeros síntomas suelen aparecer alrededor de una semana después de la picadura. No obstante, detectar la enfermedad a tiempo será fundamental para superarla con éxito sin mayores consecuencias.

Tratar con eficacia esta enfermedad en Cellumed Clinic Durante mucho tiempo, los infectados españoles se veían en la obligación de viajar a Alemania para recibir tratamiento para la enfermedad de Lyme en estado más avanzado. Sin embargo, hoy en día es posible tratar con eficacia esta enfermedad en clínicas como Cellumed Clinic. Allí cuentan con años de experiencia en el tratamiento de este tipo de pacientes, por lo que son capaces de tratarla en cualquiera de sus etapas, incluyendo tratamiento preventivo. El equipo tecnológico con el que cuenta la clínica permite realizar un estudio celular complementario con microscopio de múltiples aumentos y una combinación de terapias para atacar la bacteria y, al mismo tiempo, mejorar la respuesta del sistema inmune. Con la Hipertermia Sistémica, de cuerpo completo, por ejemplo, logran una fiebre artificial curativa, que crea un entorno hostil para la bacteria y un gran aumento del sistema inmune. Esto, combinado con medicamentos, suplementación terapéutica, generador de pulsos electromagnéticos y altas dosis de vitaminas orales e intravenosas ayudan a combatir la enfermedad.

El tratamiento ofrecido en este centro médico puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con la enfermedad de Lyme, incluso cuando la llevan padeciendo durante muchos años y el paciente se encuentra en un estado avanzado. Aunque se ha considerado una enfermedad crónica en muchos países, es totalmente tratable y puede ser curable con los medios adecuados, por lo que acudir a clínicas como Cellumed Clinic, expertos en este tratamiento y en medicina celular e integrativa, es una opción muy recomendable para quien la padezca o sospeche de su padecimiento.