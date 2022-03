Claves para entender la Ley de la Segunda Oportunidad Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 14:01 h (CET) En Aliter Abogados confían en las segundas oportunidades. Este despacho especializado en derecho concursal, que actúa en toda España, da las claves para conseguir la exoneración de deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad. Hablan con su equipo de administradores concursales para aclarar todas las dudas que surgen sobre la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismos de segunda oportunidad En primer lugar, es importante aclarar que cualquier autónomo o particular que no puede hacer frente a las deudas contraídas, tanto causadas por su actividad empresarial como del ascenso de préstamos personales de diversa índole que venga arrastrando, puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por lo tanto, este mecanismo legal ofrece a particulares y autónomos la posibilidad de renegociar o incluso eliminar las deudas con el fin de superar su situación de insolvencia.

¿Cómo acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad? Esta es una de las preguntas más buscadas en internet, y la respuesta de los especialistas de Aliter Abogados es clara: “lo más importante es contar con un despacho de abogados especializado en dicha materia y solicitar el inicio de un acuerdo extrajudicial de pagos ante los órganos competentes con la intención de negociar con los acreedores, ya que solo si la negociación es rechazada se podrá solicitar el concurso consecutivo y acceder a la exoneración de la deuda”.

El segundo paso, una vez contratados los servicios de especialistas en Ley de la Segunda Oportunidad, hay un procedimiento a seguir. Se inicia con un acuerdo extrajudicial de pagos; el mediador concursal tratará de alcanzar un acuerdo con los acreedores que pasa por la renegociación de la deuda teniendo en cuenta las posibilidades económicas del deudor. Si este es rechazado se pone en marcha el siguiente paso: el concurso consecutivo. En este, después de la liquidación del patrimonio del deudor, se accede al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI). “La Ley de la Segunda Oportunidad establece un plazo máximo de tres meses para llegar al acuerdo extrajudicial de pagos, sin embargo, en el concurso consecutivo afectan otros factores -como la agilidad del Juzgado o el volumen del patrimonio, entre otros- pero la mayoría de procedimientos suelen finalizar antes de un año” comentan desde Aliter Abogados.

Salvaguardar la vivienda familiar y paralización de ejecuciones y embargos

“A pesar de que la Ley de la Segunda Oportunidad establece la necesidad de liquidar o vender todos los bienes en concurso consecutivo, cuando la negociación de la deuda ha fracasado, cabe la posibilidad de excluir la vivienda de la liquidación siempre y cuando se trate de la vivienda habitual, este hipotecada y su valor de mercado sea inferior al capital pendiente del préstamo hipotecario” comenta Jaime Igual, administrador concursal de Aliter Abogados.

Es importante destacar que desde que solicita el acuerdo extrajudicial de pagos se paralizarán tanto las ejecuciones y embargos como el devengo de intereses. “La Ley de la Segunda Oportunidad es compleja y condiciona el día a día del deudor, por ello es importante contar con el asesoramiento de un despacho de abogados especializado, como Aliter Abogados, que apoye, guíe y de respuesta inmediata a todas las dudas que le puedan surgir al cliente durante todo el proceso” añade Jaime Igual.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite salir de los ficheros de morosos

Por último, el tercer paso, una vez finalizado el proceso el deudor consigue bien una refinanciación de la deuda -que pueda asumir en cómodos plazos de pago- o bien la eliminación total de las deudas pendientes a través del BEPI, conforme apunta la Ley de la Segunda Oportunidad. También, como asientan desde el despacho valenciano, es importante recalcar que una vez finalizado el concurso (bien sea por la aprobación del acuerdo o bien por la obtención del BEPI) se supera la situación de morosidad, y previa comunicación a los ficheros estos retiran la inscripción en los mismos del deudor.

En Aliter Abogados lo tienen claro; ante una situación de insolvencia o falta de capital para afrontar las deudas lo mejor es ponerse en manos expertas que ayuden a solventar la situación. La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo poco conocido pero muy efectivo con el que este despacho valenciano ha conseguido cancelar las deudas de sus clientes de modo satisfactorio en el 100% de los casos. No tengas miedo a preguntar y dejarte asesorar.

