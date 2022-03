ADT apuesta por la innovadora Seguridad Inteligente ultraconectada con el Hogar Digital Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 13:26 h (CET) La compañía lanza al mercado un nuevo panel inteligente que, junto a la solución multiplataforma ADT Smart Security, permitirá al usuario crear un hogar digital integral programando el vídeo, la seguridad y los dispositivos conectados. Para el 52% de los españoles, un panel amigable con el usuario y fácil de usar, es la función más valorada, según un estudio realizado por ADT. En el segundo puesto (40%), la integración de los sistemas de comunicaciones y un sistema operativo abierto ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, continúa en su apuesta por el Hogar Digital con el lanzamiento y disponibilidad de su nuevo panel interactivo de última generación que, junto al nuevo sistema de seguridad multiplataforma ADT Smart Security, permitirá al usuario integrar sus dispositivos inteligentes y experimentar el verdadero hogar ultraconectado, a la vez que protege su casa.

“Presentamos hoy el sistema de alarma y protección del futuro diseñada en el presente. El nuevo panel de seguridad de última generación se une a nuestra solución Smart Security para crear un hogar inteligente en el que los diferentes dispositivos interaccionen entre sí. De este modo se permite al usuario crear reglas o tareas automatizadas que facilitarán su día a día, como la programación de la temperatura o el encendido y apagado automático de luces, por ejemplo, todo ello a través de nuestro nuevo panel”, comenta José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls. “Con el sistema amigable, multiplataforma y escalable de la solución ADT Smart Security, el usuario podrá ahora conocer el estado de su hogar a través de su propio móvil, descargando nuestra aplicación disponible para todos los sistemas operativos, teniendo acceso remoto las 24 horas del día”.

ADT acerca al mercado este innovador sistema de seguridad, que se asienta sobre tres pilares fundamentales: la seguridad de estar protegido 24/7con ADT Alert, la conectividad inteligente a través de los dispositivos inteligentes con ADT Connect y el vídeo HD en directo para conocer el estado del hogar en todo momento y con total confort con ADT Vision.

Uno de los valores diferenciales de los sistemas ADT Smart Security se encuentra en su privacidad garantizada incluso a nivel digital y de ciberseguridad: a través de los sistemas y la plataforma Smart Security, el cliente dispone de su propio entorno de usuario totalmente exclusivo, al que solamente puede acceder él mismo, manteniéndose protegida en todo momento su vida digital al 100% ya que ADT vela por la ciberseguridad. Y, por otro lado, ADT ofrece también un servicio adicional como ser el antivirus, por ejemplo, evitando cualquier amenaza de sufrir un ciberataque o violación de sus sistemas.

Un panel de seguridad inteligente, de uso sencillo y único en el mercado

Más de la mitad (52%) de los españoles valora como principal funcionalidad en las alarmas de seguridad que los paneles de control sean amigables, según demuestra el último estudio* realizado por ADT sobre el Hogar Digital y la Seguridad. Seguido a continuación, con un 40%, de la integración de todos los sistemas de comunicaciones (Wi-Fi, 4G, Bluetooth, etc.) y de la posibilidad de disponer de un sistema operativo abierto, a través de la interacción en el panel.

La experiencia satisfactoria de usuario se encuentra en el centro del diseño de este nuevo panel de protección inteligente de ADT que se integra en el hogar y en las rutinas diarias de la familia. Por eso, el novedoso panel de última generación que integra esta innovadora solución, ha sido desarrollado para ofrecer un uso fácil e intuitivo: el usuario puede gestionar su sistema de seguridad inteligente de forma muy sencilla, gracias a su simple interfaz, pudiendo también conocer el estado meteorológico del tiempo, el listado de sensores activado, los avisos de emergencia y las diferentes escenas creadas, entre otros. El nuevo panel táctil con el que cuenta la plataforma inteligente permitirá al usuario trasladarse a través de las diferentes pantallas y menús, armar y desarmar fácilmente el sistema de alarmas, ya sea de forma total, parcial o anular zonas específicas. Adicionalmente, a través de la plataforma se podrán crear escenas en simultáneo desde la APP ADT Smart Security, mediante el dispositivo móvil del usuario.

También, a través de la plataforma ADT Smart Security y gracias al teléfono móvil, el usuario podrá acceder al sistema de vídeo HD en directo para conocer el estado de su hogar y de sus seres queridos. Además, el sistema generará un resumen de 1 minuto con los acontecimientos del día.

Funcionalidades inteligentes, protección inteligente

El panel multiplataforma ofrece alta seguridad, velocidad y eficacia en las comunicaciones, vídeo / audio verificación de alta calidad, una experiencia de usuario inigualable y un sistema escalable, que se adapte a las necesidades de cada cliente.

“Gracias al nuevo panel de seguridad de ADT, el usuario tendrá el confort y la conectividad al alcance de su mano. Gracias a su interfaz amigable, la interacción será sencilla para todos los habitantes del hogar, permitiendo crear espacios inteligentes que se adecuen a las necesidades de cada casa”, comentó José González Osma.

Además, a través de la aplicación, el usuario podrá crear tareas automatizadas que le facilitarán su día a día. Por ejemplo, podrá seleccionar el termostato del hogar desde su coche de camino a casa o gestionar el encendido y apagado de luces una vez que deje el hogar y se aleje del mismo.

El factor humano detrás de la gestión remota del hogar conectado

Pero, aunque las tareas hayan sido gestionadas de forma eficiente, para poder sacarle el máximo partido a todas estas tecnologías de última generación, debe existir siempre el factor humano, un equipo de expertos y profesionales que ofrece el valor añadido al sistema de seguridad inteligente. Es así como la conexión con la Central Receptora de Alarmas (CRA) complementa al hogar inteligente asistiendo al usuario los 7 días de la semana, durante las 24 horas del día.

“Supongamos que el usuario no se encuentra en su hogar y se rompe una cañería de la casa. La CRA daría aviso al instante para que pueda gestionarlo de forma remota, sin los inconvenientes que las demoras puedan implicar en este tipo de situaciones. O incluso, cuidar de él en todo momento: imaginemos que existe una emergencia médica y el usuario se encuentra solo en casa… El usuario podrá llamar a la CRA, quien será la encargada de velar por su seguridad, dando aviso a los servicios de asistencia necesarios y a sus familiares. O si no, imaginemos que ocurre una intrusión mientras el usuario se encuentra fuera de su hogar o de vacaciones. La CRA será quien detecte el hecho y dará aviso a las fuerzas de seguridad de inmediato. Nuestro sistema busca proteger a nuestros clientes en todo momento, para que se sientan seguros y tranquilos al saber, que sus seres queridos están en buenas manos”,comenta González Osma.

“Las alarmas del hogar han evolucionado considerablemente en los últimos años: lo que antes eran simples sistemas de protección del hogar, hoy se convierten en soluciones que velan por el bienestar de nuestros clientes y de sus seres queridos, incorporando tecnología de avanzada que simplifica el día a día. Desde ADT seguimos avanzando en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras como el nuevo panel de seguridad y la solución ADT Smart Security, que no solo protejan a nuestros clientes sino que también, mejoren su calidad de vida”, concluyó González Osma.

Vídeo informativo: ADT Smart Security y su panel inteligente

(*) Datos pertenecientes al "Estudio sobre Seguridad y Hogar Digital", llevado a cabo en España durante el último trimestre de 2021 sobre un panel de +500 individuos de universo de población general española de hombres y mujeres mayores de 25 años, a través de la empresa independiente de sondeos Encuesta Fácil, S.L. para ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions.

