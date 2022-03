Nacho Ridaura, CEO de ene Consulting, publica Primeros Auxilios de Marketing, un libro para adentrarse en el mundo del marketing

El marketing puede parecer una herramienta sencilla a primera vista. Sin embargo, se trata de una disciplina bastante compleja. Diseñar una estrategia publicitaria exitosa capaz de colocarse dentro del top of mind de los consumidores no es nada fácil. De hecho, se necesita mucha formación en diferentes áreas de marketing, sociología y psicología del consumidor para conseguirlo.

Afortunadamente, hoy en día es posible acceder a una gran cantidad de recursos diseñados y desarrollados por expertos que resultan ideales para conocer los elementos y técnicas más fundamentales del marketing. Es el caso del libro titulado Primeros Auxilios de Marketing recientemente publicado por Nacho Ridaura, CEO de ene Consulting, que ofrece a sus lectores una serie de consejos básicos y directrices para sobrevivir en el mundo del marketing y la publicidad. Su autor ha contado qué le ha llevado a publicar este libro con la editorial Círculo Rojo y qué puede encontrar el lector en sus páginas.

¿Qué lo inspiró para escribir este libro? A lo largo de mi experiencia me he dado cuenta de que las exigencias del día a día a veces nublan la razón en las empresas y se cometen una serie de errores involuntarios que luego cuestan subsanar. Por eso, con este libro espero aportar indicadores que permitan al lector detectar a tiempo estos problemas y aportarles soluciones antes de ir mayores o incluso a anticiparse a estos.

En su opinión, ¿cuál es la principal problemática a la que se enfrenta hoy en día el mundo del marketing y la publicidad? La improvisación. No solo cuando hablamos de publicidad o marketing. La improvisación es el principal problema de las empresas actualmente. Es cierto que operamos en un entorno en constante cambio y evolución, pero la falta de planificación y no contar con unos objetivos claros y una hoja de ruta para alcanzarlos conduce a muchas empresas a improvisar, y es entonces cuando todo se desboca. Improvisar es como abrir la caja de Pandora, no tienes ni idea de qué va a salir, y en el mejor de los casos, aún saliendo todo bien, no sabrás por qué ha funcionado, por lo tanto va a ser muy complicado poder replicar resultados. Una cosa es tener capacidad de adaptación y disponer de cierta flexibilidad, que es necesaria, y otra muy diferente es improvisar a cada paso.

¿Cómo definiría usted los llamados “primeros auxilios de marketing”? ¿Cuál es su impacto? Bueno, diría que Primeros Auxilios de Marketing es un libro que trata de hacer fácil algo que a veces nos empeñamos en hacer complejo. Mi objetivo era que fuese fácil de leer y que aportase las bases necesarias a todo emprendedor y pequeña empresa que desee trabajar de una forma planificada y estructurada para poder hacer crecer su idea y su negocio.

Mi intención era acercar el marketing a lectores que no están familiarizados con este, hacerlo fácil y comprensible para ayudarles a trabajar sus estrategias con coherencia.

Tiene una trayectoria larga y significativa en el campo del marketing. ¿Qué experiencias contribuyeron más a recoger en este libro estos consejos y “primeros auxilios de marketing”? La verdad es que independientemente del tipo de empresa, su tamaño o el sector en el que opere, todas las empresas comparten inquietudes, necesidades y momentos vitales muy similares. Necesitan darse a conocer, alcanzar nuevos públicos, lanzar un nuevo producto al mercado, diferenciarse de sus competidores, crecer… Los primeros auxilios son precisamente la base para poder afrontar todas estas situaciones con mayores garantías.

¿De qué forma se podría compaginar el contenido de este libro con los planes especiales y asesorías de ene Consulting? Por supuesto desde ene Consulting ayudamos a solucionar los problemas a los que se enfrentan las empresas actualmente y sobre todo les proporcionamos las herramientas y hojas de ruta para que puedan implementar sus estrategias de marketing. A veces el cliente no es consciente de su problema, otras veces es muy consciente, pero no sabe por dónde empezar a solucionarlo o de qué forma es mejor afrontarlo. Desde ene Consulting podemos acompañarle en todo momento a lo largo del proceso, asegurando y afianzando que los cambios planteados calen en la estructura de la empresa.

Sin lugar a dudas, son muchos los aspectos que se deben tomar en consideración para definir una buena estrategia de marketing, e independientemente del tipo de negocio, contar con profesionales expertos ayudará a cualquier marca o empresa a vender mejor sus productos y posicionarse en la mente de sus clientes.