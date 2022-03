SEXUALIZADOS_AS termina con el tabú del placer sexual en solitario con sus obras '21 días de masturbación' Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 12:25 h (CET) "21 días de masturbación (edición vulva)" y "21 días de masturbación (edición pene)" son una pareja de libros con prácticos retos diarios para conocer el propio cuerpo, explorar la propia sexualidad y descubrir nuevas formas de darse placer con seguridad y confianza SEXUALIZADOS_AS presenta sus obras parejas 21 días de masturbación (edición vulva) y 21 días de masturbación (edición pene). Este grupo formado por la sexóloga y escritora Lorena S. Gimeno y por el creador de contenido Luis Anlo pretende divulgar de esta manera la sexualidad de una manera cercana y natural, como ya llevan haciéndolo desde 2017 a través de su canal de YouTube.

En esta ocasión han elegido uno de los temas más controvertidos: la masturbación. Lorena S. Gimeno decidió enfocar la trayectoria de ambos libros en este ámbito sexual, puesto que es uno de los que más vergüenza causa a la hora de hablar y de los más invisibilizados dentro de la sexualidad.

"En 2017 comenzamos con el canal de YouTube como parte de nuestra pasión hacia la sexualidad humana y con ganas de cubrir la necesidad de información veraz, plural y saludable al respecto. El proyecto de Sexualizados_as en sí ya incluía la creación de libros porque Lorena escribe desde hace años y podría decirse que la sexualidad es su pasión paralela".

Ambas ediciones constituyen una guía práctica con información explicada de una manera muy cercana que propone diferentes retos diarios para explorar el placer sexual en solitario y conocer en profundidad el propio cuerpo. Además, vienen acompañados de dibujos realizados por el ilustrador Pavelvkas que sirven de apoyo al texto y ayudan a visualizar el modo de ejecución para llevar a cabo dichos retos.

El propósito de los libros es coger un hábito para autoexplorarse y descubrir nuevas formas de encontrar placer. Se trata de explorar la sexualidad humana sin tabús, dando consejos y medidas alternativas para conseguir alcanzar su finalidad. Las obras de 21 días de masturbación no solo sirven para educar, sino que pueden usarse como un diario sexual personal en el que llevar un registro de los avances y descubrimientos respecto a las circunstancias de cada persona.

"En realidad, los libros no están escritos para ningún género en concreto. En un principio queríamos escribir un libro llamado 21 días de masturbación donde meter prácticas válidas sin importar los genitales. Sin embargo, al querer incorporar todo el cuerpo en las prácticas, los genitales nos ponían en la problemática de hacer algunos días con dos versiones. Por eso decidimos dividir el libro en dos. Pero ambos están escritos en lenguaje neutro y orientados a personas. No importa la orientación sexual, identidad, expresión o gustos sexuales; quien lo quiera comprar solo debe escoger la edición que crea conveniente".

Los lectores encontrarán en estos libros la educación sexual que en muchas ocasiones les ha sido privada, tratando el tema de una forma natural y directa. SEXUALIZADOS_AS ha creado unas obras tanto para adultos como para adolescentes en las que se rompe la barrera del silencio y se habla abiertamente y sin tapujos sobre una realidad con la que se convive y que hay que aprender a gestionar para lograr obtener una vida sexual sana y satisfactoria.

"Ojalá se implantara ya la educación sexual en las escuelas. De momento, en casa deberían comenzar a hablar con adolescentes e infantes, porque este tipo de educación debería ser una mezcla de lo aprendido en casa y en la escuela. Hay muchos recursos para hablar de sexo con los pequeños de la casa según el rango de edad; solo hay que buscarlos y en algunas webs gubernamentales hay".

21 días de masturbación (edición vulva) y 21 días de masturbación (edición pene) están disponible en Amazon para todas aquellas personas que quieran descubrirse a sí mismas en un entorno tan cotidiano como el del placer.

