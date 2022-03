Gestboes cumple 30 años ofreciendo información sobre contratación pública para empresas Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 12:34 h (CET) Su buscador de concursos es una referencia para cualquier empresa que quiera acceder a proyectos de capital público Gestboes cumple 30 años como líder en la búsqueda y el seguimiento de concursos públicos y normativas de licitaciones públicas del estado, con miles de clientes confiando en un equipo de profesionales que trabaja día a día para mantenerles siempre informados de cualquier novedad.

Gracias a un modelo de negocio bien definido, al equipo de profesionales que compone la empresa y a su selecto grupo de colaboradores, Gestboes se mantiene actualizada de todas las novedades, se encarga de todos los trámites del proceso y de realizar su correcto seguimiento, lo que aporta tranquilidad y fiabilidad a todos sus clientes.

A la hora de representar su éxito en cifras, la empresa cuenta con 3.500 usuarios activos que confían en sus servicios, además de obtener información sobre 96.000 licitaciones anuales, es decir, una media de 350 concursos multisectoriales diarios y de rastrear diariamente más de 70 fuentes de información entre las que se encuentran: 20 plataformas de contratación, 40 boletines oficiales y decenas de webs de instituciones públicas, universidades y entidades dependientes de la administración.

Entre sus servicios, se pueden encontrar: concursos públicos, seguimiento de adjudicatarios, seguimiento de normativas, ayudas y subvenciones, bases de datos históricos (todas las licitaciones producidas en el pasado) y previsiones de futuras convocatorias, en resumen, todo lo necesario para estar al día y no perder ninguna oportunidad.

Además, para el correcto desarrollo de los mismos, la empresa cuenta con un valioso capital humano formado por trabajadores altamente cualificados que están en continua formación y que ofrecen una atención personalizada al cliente. Asimismo, gracias a situarse a la vanguardia de la última tecnología y a mantenerse en constante evolución en I+D, Gestboes ha desarrollado desde sus comienzos, las primeras aplicaciones capaces de rastrear, localizar y estructurar los infinitos datos repartidos por internet.

A través de su buscador de concursos públicos, cualquier empresa puede mantenerse al tanto de las más de 500 oportunidades que ofrece la administración, ya que su plataforma procede al envío diario de las notificaciones.

El ‘seguimiento de adjudicatarios’ posibilita el seguimiento por parte del cliente de los resultados de cada concurso público de manera personalizada y privada, con el fin de mantenerse actualizado de cualquier novedad al respecto.

Y por si todo esto no fuera suficiente, con el ‘seguimiento de normativa’ se procede al seguimiento normativo tanto de la administración central como de la autonómica, permitiendo estar al día de las últimas actualizaciones.

Por último, el servicio de ‘ayudas y subvenciones’ mantiene a los clientes informados de todas las ayudas de interés, además de facilitar su trámite, con el objetivo de que sus clientes puedan beneficiarse de ellas.

Cabe destacar el compromiso de la empresa con la acción social de su entorno y su apuesta por la solidaridad colaborando activamente con las asociaciones ‘Ayuda en Acción’ y Fundación Rafaela Ybarra en el apadrinamiento de menores.

Información de la empresa

Gestboes (Control de Medios, S.L.), situada en Getxo (Bizkaia) y con más de 30 años de experiencia, centra su actividad en la búsqueda de licitaciones y concursos públicos. Con una facturación en crecimiento y más de 2.200 clientes repartidos por toda la geografía española, lidera el mercado español de los servicios integrales de información para empresas.

