El lazín, la innovación en la tendencia de los complementos de Full& Briss

martes, 29 de marzo de 2022, 11:20 h (CET)

Full & Briss, la famosa marca de pashminas y foulares, ha innovado nuevamente y ha creado el lazín, una evolución de los lazos al cuello y los chokers.

Se trata de una novedosa manera de llevar este accesorio para complementar un outfit de vanguardia y muy elegante.

La firma española afirma que ha querido fusionar estos complementos que fueron tendencia en los últimos años para conseguir un look más sofisticado y exclusivo. Asegura que la creación del lazín responde a las expectativas de una clientela que siempre está buscando formas de proyectar una imagen actual y chic.

Un complemento para el outfit de cada ocasión Algo que ha caracterizado a la marca Full & Briss desde siempre es la máxima calidad de sus productos. Su pasión por la calidad se expresa en la excelencia de productos como sus emblemáticos foulares y pashminas. Los pañuelos de bolsillo y las corbatas para hombres son igualmente famosos, comentados y bien posicionados en el mercado español.

Sin embargo, lo que convierte a estas piezas en verdaderas obras de arte son las telas y sus diseños. De hecho, se realizan con materiales tan nobles como la seda, el cashmere y la lana, los cuales otorgan un aire de sofisticación a quien los usa. En el caso del lazín, predomina el uso de la seda, para brindar al cliente la posibilidad de llevarlo como desee.

Full & Briss asegura que el lazín se puede usar como un complemento para los atuendos con escotes amplios sujetado con un broche colocado a un lado o de manera frontal. Esta pieza también puede usarse directamente debajo del cuello de la camisa, al estilo de las pajaritas femeninas.

Más que accesorios son obras de arte Los complementos de Full & Briss destacan también sus diseños. Gracias a la colaboración del conocido pintor José María Bea Hidalgo, cada producto destaca su originalidad y exclusividad con sus impresionantes obras de arte. De hecho, muchos de ellos han alcanzado un reconocimiento internacional.

La firma española le da tanta importancia a este elemento exclusivo en sus prendas que cada producto se entrega dentro de un práctico estuche personalizado. Esto hace que estas piezas sean no solo bonitas, sino que también son ideales para coleccionar y también para regalar. El esmero por presentar obras exclusivas en sus estampados hace que sus productos sean únicos en el mundo de la moda.

Full & Briss asegura que desde su creación han buscado ser tendencia en el universo de los complementos de lujo. Por esta razón, a pesar de la demanda, mantienen una fabricación 100 % artesanal, utilizando materiales de primera calidad.



