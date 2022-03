Raquel Suárez, CEO de Natucapelli, habla sobre el beneficio de utilizar productos naturales para el pelo Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 11:01 h (CET) Fundada en el año 2017 por Raquel Suárez en Santiago de República Dominicana, Natucapelli es una compañía dedicada a la elaboración y comercialización de productos naturales para mejorar la salud capilar Como rasgo distintivo, puede señalarse que se trata de productos naturales y orgánicos de probada eficacia en tratamientos contra la caída del cabello y para estimular su crecimiento y fortalecimiento, así como complementos hidratantes, anti-seborreicos y para combatir la formación de caspa.

Los fundadores y el staff profesional de Natucapelli han estudiado la influencia que la salud, fortaleza y encanto natural del cabello tiene sobre el desempeño social y el bienestar general de las personas.

Un cabello sano, fuerte y brillante otorga seguridad personal y, por el contrario, un pelo graso, muy seco, quebradizo, opaco o deslucido, tiende a disminuir la autoestima de su portador provocándole inhibiciones e incomodidades que terminan afectando sus normales relaciones sociales.

Es por esta razón que Natucapelli se propone no sólo realizar un tratamiento cosmético sino un verdadero cambio de vida para los miembros de su comunidad de clientes y amigos. Una de las premisas rectoras de su accionar es la de “sentirse bien con uno mismo”.

Dado que la atención brindada por la firma responde a un enfoque personalizado, el abordaje de los interesados comienza con un cuestionario online que el futuro usuario debe responder, indicando las características particulares de su cabello, los problemas y molestias que sufre y el tipo de productos que utiliza actualmente.

En base a esta información preliminar se elabora un diagnóstico específico para el solicitante, que podrá completarse, eventualmente, con una entrevista directa con los profesionales de la empresa.

Natucapelli basa su preferencia por las opciones de artículos naturales en la convicción de que estos producen menos efectos secundarios y aportan soluciones más estables y duraderas.

De esta manera, se utilizan el aceite esencial de romero para estimular el crecimiento del cabello, el aceite de ajo que contribuye a fortalecerlo y posee propiedades fungicidas.

También el jugo de cebolla, aplicado mediante masajes sobre el cuero cabelludo, que ayuda a detener la caída del cabello motivada por la alopecia, merced a sus propiedades antibacterianas.

Puede utilizarse puro o mezclado con miel y también se recomienda agregar cebolla cruda a la dieta como parte de la terapia.

Como es sabido, son muchas las causas que originan el debilitamiento y la caída del cabello, fundamentalmente los cambios hormonales, los factores genéticos, la mala alimentación, el estrés y la alopecia, además del deterioro causado por la edad.

Asimismo, influye negativamente el uso excesivo de componentes y conservantes químicos contenidos en los champús, acondicionadores y tinturas para el cabello, especialmente en los de más bajo precio y menor calidad.

Natucapelli insiste en proponer soluciones naturales mediante el empleo de productos orgánicos para combatir o aminorar los efectos perjudiciales de todos estos agentes mencionados.

El kit completo Keep Growing de productos disponibles incluye acondicionadores, champús, mascarillas, laceadores y rizadores, antifrizz, aceites, protector solar, protector térmico, hidratantes y cremas nutrientes y reparadoras.

Como novedad destacable, la oferta también incorpora una línea de productos y utensilios estéticos similares a los aludidos, para su empleo en mascotas.

