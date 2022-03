El náutico es un sector económico clave en España para superar la crisis, por swi-tec.com Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 10:34 h (CET) Unos 8000 km de costa, algunos de los puertos más importantes no solo de Europa, sino del mundo, un clima envidiable la mayor parte del año, un número de titulados náuticos que aumentan año tras año y una nueva Ley de Navegación Marítima hacen que en España se de el ecosistema ideal para que el sector náutico experimente un importante crecimiento España ha sido durante toda la historia un enclave estratégico en las rutas marítimas, y nadie puede negar que el sector náutico ha tenido siempre una gran importancia. Eso ha hecho que a lo largo de los siglos diversos puertos españoles se hayan ido convirtiendo en algunos de los más relevantes a nivel internacional.

Las ferias náuticas gozan de gran participación en todo el país, y a ellas acuden personas de todo el mundo para conocer las últimas novedades en actividades relacionadas con el mar. El próximo Congreso Náutico que se celebrará en Valencia a partir del día 25 de marzo tiene además un interés extra para todos los amantes del mar, ya que en él se analizará la Ley ya aprobada en Consejo de Ministros para la reforma de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima.

Pendientes aún del trámite parlamentario, esta nueva Ley trata de la seguridad jurídica de la navegación de recreo y deportiva, además de incluir otro tipo de medidas. La necesidad de una Ley que regulara el sector era evidente si se tiene en cuenta que año tras año no hacen más que crecer las licencias de recreo. Concretamente en 2021 se alcanzaron las 95.000 nuevos títulos.

Con todo ello no es de extrañar que el sector sea optimista. Desde Swi-tec, una tienda náutica online, afirman que el interés por el mar y la navegación efectivamente ha crecido, y que la gente cada vez compra más accesorios náuticos por internet, y pueden adquirir desde una simple brújula hasta toldos para barcos.

El e-commerce parece haber llegado también al sector náutico, y este, sin duda, es uno de los que puede convertirse en clave a la hora de hacer que España logre esquivar la crisis económica gracias a un sector robusto, que implica a muchas empresas diferentes y que da trabajo en todo el litoral español, pero al cual también, cómo se ha podido comprobar, le ha llegado la digitalización.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.