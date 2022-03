El empresario dominicano Jairo González fortalece las relaciones empresariales internacionales Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 10:42 h (CET) Harvest Trading Cap sigue expandiéndose en los mercados internacionales, esta vez formando parte del encuentro amistoso entre El Salvador e Israel El miércoles 23 de marzo de 2022, el MA Jairo González, CEO de Harvest Trading Cap, tuvo el honor de ser un invitado especial por parte del Sr. Yossi Abadi, cónsul honorario de El Salvador en Israel en el Cóctel Lazos de Amistad entre Israel y El Salvador, un evento que se celebró en el Hotel Sheraton Presidente. El evento se organizó con el objetivo de fortalecer las relaciones de amistad y el intercambio comercial entre las dos naciones.

Jairo González viajó desde la República Dominicana a la ciudad de San Salvador para formar parte de esta distinguida ceremonia, donde presenció el nombramiento del Sr. Yossi Abadi como cónsul honorario de El Salvador en Israel, que figura en la lista de la revista Forbes como "El israelí más reconocido en Centroamérica" y "Uno de los líderes de opinión de Latinoamérica por su visión social".

González, siguiendo con el plan de desarrollo educativo para las tecnologías blockchain con la colaboración y participación de Jerusalem Foundation, que preside la Dra. Laura Ventura, aprovechó este espacio para expresar el progreso y los proyectos que desean seguir desarrollando para que el campo de las nuevas tecnologías financieras (Fintech) se expanda hasta llegar a emprendedores, funcionarios y otros invitados especiales locales e internacionales.

Algunos de los invitados especiales fueron el Dr. Félix Augusto Antonio Ulloa, actual vicepresidente del Gobierno de la República de El Salvador, el Sr. Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, la Sra. Claudia de Larín, secretaria de Innovación de la Presidencia de la República de El Salvador, el Sr. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, Janet González, alcaldesa de Tepecoyo, y el Sr. José Safie, diputado del Departamento de Santa Ana.

También se contó con la presencia de Changpeng Zhao, CEO de Binance. Binance es una de las casas de cambio de criptoactivos más populares del mundo, y su criptomoneda, el BNB, es una de las más cotizadas en el mercado, después del bitcóin, ethereum y tether.

Este evento es una expresión de amistad de dos grandes pueblos y de su deseo de solidaridad, acercamiento, intercambio cultural y económico, de visiones y tradiciones.

"En menos de tres años, El Salvador ha experimentado una de las transformaciones más históricas que hemos presenciado en las últimas décadas. El Salvador ha pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a ser uno lleno de oportunidades. Ha pasado de ser un país de miedo a ser un país de esperanza", expresó Yossi Abadi.

"Al ser el primer país que reconoce el bitcóin como moneda de curso legal, El Salvador no solo hizo historia, no solo rompió esquemas, sino que también convirtió su territorio en un imán para inversores de alto calibre", añadió.

Conscientes de las necesidades y dificultades que presentaba la nación salvadoreña, dando paso al desarrollo de nuevas tecnologías y a la expansión para los grandes emprendedores e inversores internacionales, Israel y El Salvador pueden generar una alianza extraordinaria, una alianza entre la nación de los bitcoines y la nación de las startup.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.