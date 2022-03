Benidorm salta al metaverso de mano de la empresa española SIX3D Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 10:17 h (CET) La empresa española SIX3D ha sido la encargada de llevar a Benidorm al Metaverso, convirtiéndose en el primer destino turístico a nivel mundial en llevarlo a cabo, adelantándose a ciudades como Nueva York, París o Londres La pandemia ha traído consigo una revolución digital. El nuevo viajero ahora también es más digital, más previsor y busca inspiración digital y virtualmente. Las restricciones de viajes en el mundo también han provocado un cambio en las tendencias del turismo y la forma en que los turistas buscan información turística.

Es por ello que se ha creado Benidorm Land en el nuevo metaverso SIX3D donde Benidorm continuará la promoción turística del destino dirigida a público digitalizado en el ámbito “gamer” con previsiones de futuro de ampliarse a un target más amplio. Se trata de un proyecto piloto entre SIX3D y Benidorm, esto es una prueba de concepto para una aplicación futura y ventana de oportunidades.

Pero, ¿Qué es el metaverso? Es una versión de realidad virtual inmersiva de Internet, donde las personas podrán interactuar con objetos digitales y sus propios avatares. Un mundo virtual. La presencia en ese mundo virtual paralelo es un escaparate del destino, como una web (término que todo el mundo conoce) superdotada, permitiendo a los usuarios deambular por sus calles, y en el futuro incluso explorar parques temáticos, hoteles, restaurantes, etc.

La explosión en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones con la aparición de muchas nuevas plataformas tecnológicas, como el Metaverso, requiere que los destinos y las empresas turísticas innovan constantemente para mantenerse actualizados con las nuevas tendencias.

El equipo de SIX3D ha sido el tandem perfecto con el cual desarrollar poco a poco “Benidorm Land”.

Benidorm Land, permitirá ampliar la experiencia previa al viaje, de una forma totalmente inmersiva lo que ahora se desarrolla a través de la web, redes sociales, etc. Es una opción interesante para inspirar y emocionar con el futuro viaje, conocer Benidorm antes de viajar para saber cómo es, si responde a las necesidades, aprender sobre el lugar… Pasear, volar sobre el Castell, descendiendo por las escaleras hasta la replaceta para verla incluso desde el mar donde solo se podría ver con un dron. Y este espacio virtual simplemente requiere un ordenador o unas gafas de realidad virtual, tecnologías que hoy en día están al alcance.

El objetivo de este proyecto es crear experiencias más únicas y completas para unos consumidores cada vez más digitales.

Será posible acercar un referente en turismo como es Benidorm a las generaciones Z y Alfa y convertir a día de hoy, a los gamers más jóvenes, en turistas del futuro. Hablan de una oportunidad de llegar a más de 140 millones de gamers, la plataforma donde donde se lanza el metaverso SIX3D en Mayo.

