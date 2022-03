La AEDEEC celebra la II edición del Premio Europeo de Calidad Empresarial Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 10:29 h (CET) La Asociación Europea de Economía y Competitividad celebró el pasado viernes 25 de marzo la solemne entrega de la II Edición de los Premios Europeos a la Calidad Empresarial, en el transcurso de una cena de gala en el Hotel Westin Palace de Madrid. Los Premios Europeos a la Calidad Empresarial 2022 tuvieron como destinatarios a una selección de extraordinarios profesionales de diferentes sectores laborales El emblemático Hotel Westin Palace de Madrid se engalana una vez más para acoger un exclusivo evento organizado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Escenario perfecto que acoge la II Edición de los Premios Europeos a la Calidad Empresarial.

La velada dio comienzo con la llegada de los premiados al hall del Hotel Westin Palace. Los galardonados fueron recibidos por la organización de la AEDEEC y obsequiados con un exquisito cocktail de bienvenida. Los invitados tuvieron la oportunidad de conocerse y realizar networking. Tras el ineludible paso por el photocall y las correspondientes fotografías, los protagonistas realizaron una breve entrevista para después ser conducidos al deslumbrante Salón Neptuno, donde dio comienzo el acto de entrega de la II Edición de los Premios Europeos a la Calidad Empresarial.

Con unos presentadores de excepción -Ana García Lozano y Santi Acosta-, quienes abrieron la velada invitando al escenario al Presidente de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, D. José Luis Barceló, que por motivos personales no pudo acudir a la entrega de los premios pero dejó unas palabras a los galardonados.

De esta forma, la velada comenzaba con Dña. Rebeca Díez Martínez, la primera Wedding Planner mejor reconocida de España y la primera de Europa en ser galardonada con el Premio Europeo a la Calidad Empresarial.

El siguiente premio lo recibió D. Rodolfo de Porras de Abreu, CEO de Psicoabreu, una empresa de atención psicológica referente a nivel nacional. Elegido uno de los mejores Centros de Salud Mental en España.

Sube al escenario D. Juan Luís Yagüe, CEO del Grupo de Colegios Casvi, referentes de una educación internacional y global, de Calidad e Innovadora, reconocidos entres los mejores colegios de España.

El siguiente galardonado es D. Pedro Segura Cerezo, fundador de Grupo Segura Ruiz en 1955, empresa dedicada al desestaño de la hojalata y contribuye de una manera sostenible al desarrollo de la Economía Circular de este sector.

El siguiente premio fue para D. Eduardo García, de Montessori International School Conde Orgaz, una institución que nació en el año 1970 para democratizar la educación de alta calidad a través de un programa de acceso universal.

El siguiente galardonado es D. Asdrúbal Nadal Rivas, de Cakemapping.pro, un artista audiovisual Español, nacido en Caracas, con 25 años de experiencia en video mapping, hologramas, desarrollo de aplicaciones móviles y WebApp.

D. Atanasio Guerrero, de Explotaciones Agrícolas Hermanos Guerrero Gemez S.L. fue el siguiente galardonado. Una empresa familiar a la cual le gusta mucho lo que hace y mima al máximo su producto, sus proveedores, sus clientes y por encima de todo su equipo.

Cierra la velada Dña. Begoña Castro García, de Love at Forty, empresa que ayuda a las parejas ofreciendo un servicio exclusivo y llegando a ser una exitosa empresa dentro de los servicios de atención al cliente.

Tras la solemne Entrega de la II Edición de los Premios Europeos de Calidad Empresarial, los premiados y sus acompañantes disfrutaron de una exquisita cena de gala.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ADT apuesta por la innovadora Seguridad Inteligente ultraconectada con el Hogar Digital FCC Medio Ambiente renueva su compromiso con los servicios de Salamanca Gestboes cumple 30 años ofreciendo información sobre contratación pública para empresas Ya disponible en preventa el reloj "Pilgrim Camino Francés" de TTM WATCHES SEXUALIZADOS_AS termina con el tabú del placer sexual en solitario con sus obras '21 días de masturbación'