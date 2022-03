Uno de los mejores tratamientos antiedad y de salud para la piel, C10 NIOHS technology Emprendedores de Hoy

martes, 29 de marzo de 2022, 09:33 h (CET)

Capaz de aumentar la belleza y el bienestar de la piel desde la 1ª sesión, es una tecnología única, registrada y patentada por DOKOK.

C10 NIOHS technology transmite tres tecnologías simultáneamente: el ozono, los iones y la vibración pulsónica. Estas tres tecnologías no invasivas están indicadas para hombres y mujeres de cualquier edad y condición física, mujeres embarazadas, personas con hipersensibilidad, enfermedades oncológicas y de cualquier otro tipo, siempre y cuando no haya heridas abiertas en la zona donde se realiza el tratamiento.

¿Por qué es un tratamiento exclusivo? ¿Qué efecto producen estas tecnologías aplicadas sobre la piel? Ozono Posee acción desinfectante y oxigenante, capaz de acondicionar de manera óptima la piel.

Iones negativos Los iones negativos tienen la capacidad de bloquear el exceso de radicales libres, los cuales son responsables directos del envejecimiento acelerado, produciendo multitud de daños internos y externos.

Vibración Pulsónica Es importante en el tratamiento del bienestar y salud de la piel, ya que transmite una relajación profunda a nivel físico y psíquico, activando de forma positiva los mensajes y activación de las funciones celulares de la piel, haciéndolas vibrar para que recobren su ritmo de juventud, un placentero entrenamiento al que llaman “Entrenamiento Celular”.

Acciones directas e indirectas La acción sinérgica de estas tecnologías son las siguientes: el bloqueo del exceso de radicales libres (responsables directos del envejecimiento de la piel y muchos de sus inesteticismos).

Además, resetea, reorganiza, equilibra, desestresa, drena, oxigena, regenera, reafirma y rejuvenece.

Gracias a esta, los resultados finales serian: piel limpia y libre de impurezas (detoxificada), oxigenación y revitalización inmediata, la mejora el aspecto global de la piel, redensificación del tejido dérmo-epidérmico. Así como una piel lisa, suave y con mayor luminosidad, la unificación del tono de la piel y un aspecto fresco, desestresado y rejuvenecido.

Toda una cadena de beneficios que hacen que C10 NIOHS technology sea uno de los mejores tratamientos antiedad y de salud para la piel. El bienestar y la relajación que produce tras su aplicación hace que la piel transmita unos cuidados más allá de la excelencia.

¿Cómo comprobar los resultados del C10 NIOHS technology? RAMBLA-6, ubicado en San Juan de Alicante Rambla-6 es un centro de Estética y Acupuntura que a nadie deja indiferente, un lugar donde se respira la profesionalidad y el nivel de sus terapeutas.

Las personas que se encuentren cerca de ellos pueden visitarles. Allí, descubrirán los beneficios que podrán obtener en lo referente a salud, belleza y bienestar. También es recomendable visitar su página web.



