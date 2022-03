Outer Ring MMO: el videojuego Navarro construido en la Blockchain Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 09:26 h (CET) Outer Ring MMO se desarrolla en Pamplona y apunta a revolucionar la industria del videojuego y las criptomonedas. Este juego, que ya ha levantado 14 millones de euros en financiación, utiliza la tecnología blockchain para crear un metaverso bajo el novedoso formato de Play to Earn. Tendencia a la que ya se han sumado grandes representantes de la industria, como Team Heretics, el club de esports con la mayor base de seguidores hispanohablantes del mundo Outer Ring MMO es un videojuego multijugador masivo para ordenador. Está ambientado en una novela escrita por el propio CEO, Daniél Valdes, donde 5 razas luchan en un universo de ciencia ficción futurista. En él, los jugadores competirán por el control de planetas y recursos, formando clanes dentro de un mundo abierto. Los jugadores podrán disfrutar de combates PVP, pilotar naves espaciales y vehículos de todo tipo, crear sus propios objetos y disfrutar de múltiples experiencias en un metaverso que ya plantea la creación de eventos, espectáculos y competiciones de esports.

Blockchain + videojuegos

El modelo Play to Earn nace de la aplicación de la tecnología blockchain a los activos de un videojuego. En el formato tradicional los jugadores gastan su dinero en personalizar su experiencia con avatares y skins, o en conseguir recursos que los hagan más competitivos.

El Play to Earn plantea una disrupción que otorgará la propiedad de los activos al jugador, a la vez que crea un libre mercado para su intercambio. En Outer Ring los jugadores podrán canjear el token, o criptomoneda, del juego (Galactic Quadrant) con Bitcoin u otras monedas del mercado.

Utilizando este token, $GQ, se podrá adquirir armas, skins, naves o cualquier tipo de ítem del juego. Todos estos ítems se registran como NFTs ( Non-Fungible-Tokens) lo que los convierte en únicos, comerciables y verifican su propiedad para ser usados en el día a día del videojuego.

De esta forma, los jugadores deberán invertir su tiempo en recolectar materiales y construir objetos, para poder beneficiarse económicamente, al tener la capacidad de comerciar con ellos en una economía abierta. A este concepto se le ha dado el nombre de “Player Driven Economy”.

Más allá del gaming, metaverso

Outer Ring MMO está construido en un mundo abierto que permite al jugador realizar todo tipo de actividades dentro de él, además de la jugabilidad intrínseca del videojuego que implica superar misiones, conquistar planetas o derrotar villanos. Cualquier persona podrá entrar en este universo conectándose desde su ordenador para reunirse con otras personas y realizar actividades cotidianas como ir a conciertos, conferencias o realizar compras dentro del juego transmisibles a la vida real.

Atraer criptodinero desde Pamplona

Este videojuego se comenzó a desarrollar en 2018 y acaba de culminar su tercera ronda de financiación consiguiendo 1,6 M USDT, a través del lanzamiento de su token (GQ) Galactic Quadrant. El 3 de marzo realizaron su IDO (Initial Dex Offering), proceso en el cual ponen en circulación su token en el mercado de criptomonedas. Ahora mismo, ya cuenta con un Market Cap de más de 60 M de dólares.

Previamente el videojuego levantó 6M€ en capital privado y otros 6,5 M€ en venta privada de sus tokens. Ahora cuentan con una inversión total de 14M€ y más de 70 partners estratégicos para continuar con el desarrollo del videojuego que publicarán este junio.

Grupo Telegram ES: https://t.me/outerringoficialesp

Vídeos

OUTER RING



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.