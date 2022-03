Las convivencias en los campamentos de verano de Aventurarte Emprendedores de Hoy

martes, 29 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Al mismo tiempo que desarrollan diferentes habilidades y hacen nuevos amigos, los campamentos de verano han ayudado a niños y adolescentes a disfrutar de la naturaleza.

Aventurarte es una empresa que ofrece campamentos de verano divertidos y educativos para los jóvenes de toda España. El objetivo de estos emprendedores es que los participantes vivan nuevas aventuras y disfruten del verano, mientras aprenden valores tan importantes como el respeto, el compañerismo, la solidaridad o la empatía que les ayuden a relacionarse de mejor manera con los demás y con su entorno.

Los campamentos de verano de Aventurarte En los campamentos de verano, los niños, adolescentes y jóvenes suelen disfrutar de salidas emocionantes al aire libre para pasar esta temporada de forma diferente y entretenida. Sin embargo, en los campamentos de Aventurarte los participantes no solo viven nuevas aventuras, sino que además aprenden a convivir con sus compañeros, a través de la enseñanza de una serie de valores relevantes en el desarrollo de cualquier niño o adolescente como lo son la amistad, la honestidad, la humildad, la colaboración, la integridad, etc. De la misma manera, los monitores de Aventurarte enseñan a los acampados y acampadas a ser puntuales, perseverantes, optimistas y a ser solidarios con sus compañeros.

¿Por qué inscribir a los niños en los campamentos de verano? El objetivo de Aventurarte en sus campamentos es fomentar buenos hábitos y valores, mientras los niños se divierten y aprenden durante las actividades al aire libre. Esta es una gran alternativa educativa, ya que los participantes viven nuevas experiencias fuera de su rutina y entorno habituales, desconectan de los videojuegos y de los dispositivos digitales acompañados por un equipo cualificado de monitores de ocio y tiempo libre.

Además, el equipo profesional realiza una reunión diaria para evaluar cómo han ido las actividades y si se están logrando los resultados de aprendizaje esperados. Por otra parte, en Aventurarte los niños no solo aprenden a convivir con sus compañeros, sino también con la naturaleza.

Actualmente, esto es algo fundamental para el ecosistema, ya que el planeta necesita un futuro donde los jóvenes tengan una mayor conciencia ecológica y sepan cuidar y respetar sus playas, sus bosques, la vida silvestre, en definitiva, los recursos del planeta. Por estas razones, muchos padres inscriben a sus niños, adolescentes o jóvenes en los campamentos de verano de Aventurarte.

Aventurarte es una empresa que realiza campamentos de verano guiados por profesionales que saben cómo enseñar a los niños a tener una mejor convivencia con las personas y la naturaleza.



