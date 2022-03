​Una sociedad sin futuro

Cuando en una sociedad no existen sólidos asideros antropológicos, éticos y religiosos, me parece que es el caso de la sociedad occidental en la que vivimos, la puerta a una concepción egoísta de la vida está abierta, respaldada por una corriente dominante que se ufana incluso de no tener hijos, de reprocharle a los demás que los tengan y que parece repetirnos a cada instante que es poco menos que una locura traer hijos a este mundo.

Es, en efecto, una locura de amor y todo un acto contracultural que, en los tiempos que corren, nos recuerda la evidencia de que una sociedad sin hijos es una sociedad sin esperanza y sin futuro.