La calidad del chuletón de Raza Avileña-Negra Ibérica

lunes, 28 de marzo de 2022, 17:53 h (CET)

Ávila es un territorio rico en la producción de patatas, judías y en la cría de ganado vacuno. En este sentido, el puchero y la carne a la brasa son las dos preparaciones fundamentales en las que se basa la riqueza gastronómica de esta región.

En consecuencia, platos como el Chuletón de Ávila han sido un sello de identidad de toda la provincia, para gente de dentro y fuera de España. El Chuletón debe su nombre a que proviene de la raza autóctona de ganado conocida como Raza Avileña-Negra Ibérica y se define como el corte de lomo alto de la ternera, vaca o buey.

La carnicería especializada en la distribución de carne de ganado de Raza Avileña, Eduardo Benito Carnicería, se ha concentrado en comercializar los mejores chuletones de la región a cualquier lugar de la península.

¿Cómo se prepara el Chuletón de Ávila? Este chuletón se sirve en forma de filete y se prepara asado. Además, es necesario tener en cuenta el término de cocción, para que no afecte a su sabor, por lo cual suele emplatarse poco hecho. Asimismo, tiende a elaborarse con pocos condimentos y acompañarse con patatas, lechuga o flor de tomillo.

De todas las preparaciones de carne a la brasa, el chuletón es tal vez la más popular, sobre todo porque este corte es muy fácil de transportar y no requiere una preparación complicada para disfrutar de todas las cualidades de su sabor.

Si bien este plato tiene como origen la provincia de Ávila, su popularidad ha traspasado fronteras, por lo cual es posible encontrar preparaciones en cualquier parte del país. Por este motivo, Eduardo Benito Carnicería permite hacer la compra de este producto en su tienda virtual de este corte, ya sea de vaca, ternera o buey. Esta iniciativa tiene el objetivo de que todas las personas de la península puedan disfrutar de las cualidades de esta carne proveniente de uno los mejores ejemplares de ganado vacuno de la región de Castilla.

Otros cortes que ofrece Eduardo Benito Carnicería Además del Chuletón, esta carnicería ofrece cualquiera de los cortes más exquisitos de carne de res, provenientes del ganado de Raza Avileña. También dispone en su tienda de carnes picadas y hamburguesas de esta misma raza de ganado, las cuales han sido molidas y tratadas por las manos expertas de sus carniceros.

En consecuencia, esta carnicería invita a que más personas se animen a incluir en sus barbacoas, cenas o eventos familiares, unas de las mejores piezas de carne de toda la provincia.



