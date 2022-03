Insolit y su nuevo proyecto de iluminación en un hotel en Suiza Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 17:34 h (CET)

La luz es un aspecto muy importante dentro de cualquier espacio, ya que no solo es algo vital para los seres humanos, sino que también permite resaltar cada una de las áreas de un espacio. En la actualidad, es tendencia utilizar la tecnología LED por sus innumerables beneficios, y es que, además de que contribuye al ahorro energético, se caracteriza por la durabilidad, por la poca emisión de calor y por la versatilidad, dado que hay luminarias ideales para cada ambiente tanto interior como exterior.

En España, uno de los lugares en los que fabrican y diseñan este tipo de productos a medida es Insolit. De hecho, destacan su proyecto de iluminación en el hotel Fraser Suites Geneva en Suiza para dar a conocer sus servicios.

La iluminación del hotel Fraser Suites Geneva, en manos de los expertos de Insolit El hotel Fraser Suites Geneva dio toda su confianza a la empresa Insolit para que se encargara de la iluminación de las habitaciones, dando como resultado ambientes elegantes, cálidos y acogedores que, además, permiten a los huéspedes sentirse cómodos y relajados en todo momento, bien sea mientras leen un libro, ven la televisión o durante la realización de cualquier tipo de actividad dentro de las mismas.

Específicamente, utilizaron las luminarias Spy LED de pared con luz directa de lectura e indirecta general que fueron colocadas en los laterales de las camas. Aunque el diseño de las mismas es sencillo, son sinónimo de lujo y buen gusto.

Las luces fueron elaboradas artesanalmente en Barcelona, donde la empresa fabrica sus productos. Los singulares diseños se llevaron a cabo pensando en las necesidades del hotel, el cual se caracteriza por transmitir distinción sin dejar a un lado la modernidad.

¿Por qué escoger las luminarias Spy LED para un proyecto de iluminación? Son varias las razones que han hecho que varios clientes de Insolit hayan optado por la colocación de las luminarias Spy LED en sus espacios.

Este tipo de luminaria de pared en acabado negro, champagne, blanco, bronce, latón satinado, y grafito satinado, que permite varias posiciones de instalación, cuenta con lector orientable fabricado en aluminio mecanizado con LED de alta potencia y óptica oval. Por su parte, el cuerpo de la misma es de aluminio extruido y tiene a su vez tres LEDS también de alta potencia. Adicionalmente, cuentan con un difusor de policarbonato mecanizado matizado, pantalla de aluminio lacado, entre otras características.

¿Cuáles son las ventajas de la iluminación LED? La iluminación LED se ha convertido en una excelente opción que ha facilitado a los diseñadores de interiores, decoradores y otros profesionales la creación de ambientes perfectos con diferentes acabados y brillos. Pero más allá de eso, el uso de este tipo de luminarias se está incrementando por el hecho de que ayudan a cuidar el medioambiente, ya que no contienen elementos tóxicos, como por ejemplo, el mercurio, que son dañinos para la salud y que aumentan el calentamiento global.



