¿Para qué sirven las baterías de condensadores y cuáles son sus ventajas de instalación?, por Energybox

lunes, 28 de marzo de 2022, 17:25 h (CET)

En las instalaciones eléctricas hay muchas cargas que, para funcionar, necesitan que se generen campos magnéticos. Estos equipos, en su mayoría inductivos, absorben energía de la red y permiten la creación de dichos campos. Este intercambio de energía provoca un consumo suplementario que no es aprovechable por las cargas, y provoca sobrecargas en líneas, transformadores y generadores. Esto recibe el nombre de energía reactiva inductiva y las compañías eléctricas de España aplican penalizaciones por su uso excesivo.

Para evitar estos inconvenientes, se recurre al uso de baterías de condensadores, equipos que compensan la energía reactiva demandada de la red de alimentación. En Energybox, una empresa de ingeniería especializada en aplicaciones eléctricas y energéticas, ofrecen entre sus servicios la instalación de estas baterías de condensadores.

¿Cuáles son las ventajas de este equipo? La energía activa y la energía reactiva viajan en conjunto, sin embargo, esta última no se consume, siendo necesario neutralizarla o compensarla. Con el uso de baterías de condensadores se consigue reducir los Kvar (kilo voltios amperios reactivos) que esta genera. Es por esta razón que su instalación representa una buena solución para obtener ahorros importantes en cuanto a la electricidad y, por consiguiente, una disminución en los costes de facturación e incremento de vida en los componentes físicos de la instalación (aparamenta, cableado, etc.)

Con la instalación de baterías de condensadores se ahorra energía activa y se reducen las pérdidas de kW en equipos como transformadores, cables, generadores y equipos de protección. Como resultado, se optimiza el rendimiento de la instalación y se prolonga la vida útil de los aparatos eléctricos.

Un aspecto a destacar es que al realizar la instalación de estas baterías de condensadores se permite el aumento del consumo de la instalación, sin necesidad de modificar o contratar mayor potencia. De igual manera, al reducirse la potencia aparente, se reduce también la corriente eficaz por la instalación eléctrica.

Energybox ayuda a la reducción del consumo energético en las empresas La compañía Energybox está conformada por ingenieros profesionales en los sectores de electricidad, energías renovables, mantenimiento industrial y eficiencia energética. Tienen como finalidad ayudar a las organizaciones a establecer los mecanismos para implementar un sistema de gestión de la energía eléctrica, permitiendo reducir los costes en facturas de electricidad y reducir emisiones de gases que contaminan el medioambiente.

Para lograr su objetivo, proponen el uso de las tecnologías más avanzadas del mercado, como las baterías de condensadores. Con esto logran controlar y eliminar la energía reactiva de las instalaciones en empresas de diversa índole en todo el territorio nacional, desde pequeños comercios hasta grandes organizaciones.

Hasta la fecha, Energybox ha implantado más de 2.000 proyectos, aportando a las empresas la posibilidad de contar con instalaciones eficientes reduciendo al máximo el consumo energético.



