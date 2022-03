Las ventajas de invertir en una vivienda de lujo, según LV Real Estate & Architecture Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 17:29 h (CET)

A pesar de ser más costosas, la búsqueda de viviendas con espacios grandes aumentó en un 60 % tras el inicio de la pandemia. Los hogares con jardín o terraza ahora son más valorados debido a la importancia que cobró el hecho de pasar tiempo en casa.

Dicha situación ha causado que las viviendas de lujo también sean más populares, ya que ofrecen el espacio ideal. Además, acorde a lo expresado por Vanessa Moreno, directora comercial de LV Real Estate & Architecture, esto ha supuesto una oportunidad para los inversores, quienes acuden a las inmobiliarias en busca de consejos de negocios y recomendaciones de propiedades.

¿Invertir en viviendas de lujo es más seguro? Durante muchos años, la manera más popular de invertir era comprando acciones en la bolsa. No obstante, las criptomonedas han ido ganando terreno en la actualidad. Debido a que ambas fuentes de capital son intangibles, aún existen muchos inversores que no confían totalmente en ellas.

Como alternativa más segura, los expertos de LV Real Estate & Architecture aclaran que las viviendas de lujo sí son bienes materiales y suelen tener un valor fijo. Esto significa que se pueden poner a la venta y recuperar el dinero invertido íntegramente con facilidad.

Otra ventaja que ofrecen este tipo de propiedades es que pueden alquilarse, generando ingresos mensuales para el dueño. En este sentido, lo recomendable es invertir en áreas con mucha demanda. Por otro lado, las renovaciones y los trabajos de mantenimiento de los inmuebles son muy comunes entre los propietarios, lo cual incrementa su valor y hace todavía más atractiva la inversión.

¿Dónde es mejor invertir en viviendas de lujo? Según explica Vanessa Moreno, directora de ventas de la inmobiliaria LV Real Estate & Architecture, España es uno de los mercados más lucrativos en cuanto a propiedades exclusivas. Actualmente, las tasas de interés en el país están en mínimos históricos. Además, el país registra al menos 40.000 viviendas de lujo disponibles que superan el millón de euros, mientras que 6.000 son las que valen más de 3 millones.

La ubicación de la vivienda dependerá del gusto del inversor, aunque los inmuebles que ofrecen más ganancias están en Andalucía seguido porMadrid, Cataluña e Islas Baleares. Si la inversión está destinada al alquiler, Fuengirola, Mijas, Marbella y Estepona generan un excelente retorno de la inversión. Tanto en alquileres vacacionales como para residencia permanente, ya que son los destinos más demandados por el turismo internacional.

El contexto actual hace de la inversión en viviendas de lujo una opción muy rentable para los inversores en España. Tanto es así que los expertos prevén que en 2022 crecerá entre un 2 % y un 5 %.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.