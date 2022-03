Los drones acuáticos disponibles en IbericaDron Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 17:23 h (CET)

Desde su aparición, los drones han sido utilizados para distintos fines en campos como la investigación, la industria, el trabajo y el entretenimiento. En el ámbito marino y fluvial, los drones acuáticos ROV submarinos han sido muy útiles para realizar tareas específicas en las profundidades del agua que son difíciles para el ser humano.

IbericaDron es una empresa experta en el sector que presenta una línea de drones profesionales de gran calidad y utilidad para diversos usos.

¿Cuáles son las características de los drones de QYSEA disponibles en IbericaDron? ROV son las siglas de Remotely Operated Vehicle y hace alusión a un vehículo capaz de ser operado por una persona a través de una emisora, a la distancia que permita el dispositivo. De este término deriva el ROUV que significa ROV sumergible, el cual es utilizado comúnmente para explorar bajo el mar y para la grabación de clips de vídeo para la industria del cine.

En la tienda de IbericaDron tienen disponibles distintas marcas de drones ROUV. Una de la más importante es FIFISH, marca perteneciente a la empresa QYSEA que es líder mundial en el sector de los drones submarinos. El FIFISH V6 es el modelo principal y viene equipado con un mando a distancia junto a un cable de 100 metros, el cual permite controlar todos los movimientos del dispositivo. La cámara de este equipo es de 12 MP y puede grabar vídeos en HD, FHD y 4K. Además, gracias a sus propulsores y al eje de maniobra, puede realizar movimientos hacia los lados, arriba y abajo, además de la posibilidad de inclinación y giro de 360°. Estos movimientos permiten realizar trabajos de inspección, búsqueda, mantenimiento e investigación, entre otras

IbericaDron, la compañía experta en drones En el mercado de drones destaca la empresa IbericaDron, en cuya página web se puede observar gran variedad de drones de importantes marcas del sector como PARROT, DJI, YUNEEC, Swellpro, Autel Robotics, etc. Por otra parte, pone a disposición una serie de cursos avanzados para la formación de pilotos de drones, avalados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España. Para aquellas personas que poseen drones, pero que no disponen de la documentación requerida para su operación, les ofrecen los documentos de caracterización para legalizar equipos de cualquier marca, año y tipo.

Además, dispone de un personal técnico capacitado para llevar a cabo el mantenimiento y la reparación de cualquiera de las partes que componen el sistema de los equipos. Estos hacen verificaciones del sistema eléctrico, plantas de potencia, la estructura central, el tren de aterrizaje, sistema de navegación y de control. Consecuentemente, trabajan en la reparación y cambio de piezas dañadas, así como en la prevención de daños para extender la vida útil del dispositivo.

Los drones submarinos de QYSEA representan una gran opción para las empresas y particulares que desean adquirir un equipo ROV con fines recreativos o profesionales. En IbericaDron, se encuentran estos drones disponibles, ya que es un distribuidor oficial de esta marca.



