Who killed Bambi?, la tienda online multimarca nacida en Santiago de Compostela

lunes, 28 de marzo de 2022, 16:39 h (CET)

Las ventajas del e-commerce es que permiten a la mayoría de negocios llegar hasta distintos públicos a nivel nacional e internacional. Como consecuencia, se registra un incremento en el número de ventas de las empresas como consecuencia de su mayor visibilidad.

En Santiago de Compostela, la tienda online Who killed Bambi? mantiene un crecimiento sostenido como negocio referente en la venta de prendas de vestir y accesorios de las mejores marcas. Su característica multimarca es el motivo por el que los clientes confían cada vez más en el servicio de la empresa.

La tienda Who killed Bambi? dispone de varias secciones con artículos multimarca para mujer y hombre En su sitio web, la tienda cuenta con un sistema de venta distribuido en distintas secciones, como herramienta para localizar los artículos de su preferencia. Algunas de las marcas más reconocidas del mercado como Lacoste, Ecoalf, Hunter y Calvin Klein están presentes en el catálogo de la empresa. Mientras que, accesorios como las gafas de sol, mochilas, carteras, bisutería y demás, también son una alternativa para adquirir en la tienda.

Para facilitar la compra, cada prenda cuenta con una descripción acerca del producto, que incluye los materiales que utiliza e imágenes para que el cliente tenga mayor noción sobre su compra. Asimismo, desde su cuenta de Instagram, que supera los 15.000 seguidores, Who killed Bambi? realiza una campaña de marketing para llegar a más personas.

Sistema seguro de pago garantizado con Who Killed Bambi? Aparte de contar con un stock de ropa bastante completo, cada transacción se realiza bajo los mayores estándares de seguridad con un sistema de pago que se ajusta a las necesidades del cliente. El diseño de la página web tiene un funcionamiento sencillo para el usuario y las compras online cuentan con dos opciones para la entrega del producto. El primero es la recogida en la tienda, ubicada en el centro sur de Santiago de Compostela, en apenas 1 hora desde que se realiza el pedido. En segundo lugar, está el servicio de envío a domicilio, en cuyo caso toma un período de entre 24 a 48 horas, sin coste en compras superiores a 49,95 €.

Desde Santiago de Compostela, la tienda online multimarca Who killed Bambi? se posiciona como una de las mejores alternativas para adquirir ropa y accesorios. El negocio busca diferenciarse de la competencia desde el conocimiento de su público para distribuir productos de acuerdo a sus necesidades.



