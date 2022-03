EOI Por Libre prepara con un programa intensivo para conseguir el certificado de la Escuela Oficial de Idiomas Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 15:31 h (CET)

Las personas interesadas en superar con éxito el examen final para obtener el certificado EOI, tienen en EOI Por Libre una gran opción. La academia ofrece un entrenamiento muy específico con las pruebas oficiales de inglés que utilizan en la Escuela Oficial de Idiomas, lo que aumenta la probabilidad de que el alumno pueda obtener con éxito la titulación.

Siguiendo las especificaciones del modelo de certificación EOI online, la escuela ha desarrollado un programa intensivo con herramientas y recursos precisos, que no se consigue en otras instituciones educativas en idiomas de este estilo.

Pruebas oficiales de inglés: programa de entrenamiento EOI Por Libre en su propósito por brindarle a las personas la formación que necesitan para conseguir el certificado de idiomas B1, B2, C1 o C2 en las convocatorias, ha diseñado un programa estratégico que contiene información detallada con todos los topics que hay en los temarios de la EOI.

La formación consiste en un paquete de entrenamiento por niveles, según el grado de preparación elegido por el estudiante de EOI. Este contiene ejercicios de listening, reading, writing, speaking y mediación con correcciones semanales, para dominar todas las áreas del examen, así como videos y prácticas conversacionales para hablar de manera correcta y fluida el lenguaje extranjero. Además, los alumnos tienen a su disposición un equipo de docentes, quienes se encargan de despejar cualquier duda que pueda surgir durante el proceso de enseñanza.

El programa ha sido creado siguiendo los parámetros de la metodología creada por el equipo de EOI Por Libre y que se utiliza en Escuelas Oficiales de Idiomas de todo el país y garantizan una mayor comprensión de la información y un sistema altamente efectivo para conseguir la certificación en un programa de 4 meses.

Especialistas en mediación lingüística EOI Por Libre se ha convertido en una academia referente en la formación para aprobar la EOI. Esto se debe principalmente a que, a diferencia de otras instituciones, cuentan con un equipo de profesionales de alto nivel, conformado por especialistas de la EOI y language coaches nativos, especialistas en mediación lingüística que han aportado sus conocimientos en el sector para ofrecerles a los alumnos una capacitación integral a través de la neurodidáctica. Esta metodología les permite diseñar experiencias de aprendizaje precisas que hacen que el conocimiento sea más efectivo y duradero a largo plazo.

Por otro lado, los participantes no solo reciben las herramientas técnicas para dominar el idioma, sino que también desarrollan las habilidades necesarias para adquirir mayor seguridad y confianza al expresarse.

Obtener el certificado EOI es una gran oportunidad para conseguir un mejor futuro profesional. Por esta razón, es fundamental contar con un entrenamiento integral como el que ofrece EOI Por Libre, que otorga todo lo que las personas pueden necesitar para dominar del idioma de manera profesional.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.