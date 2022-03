Coworking y espacios híbridos en Andorra, de la mano de Smart Executive Center Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 15:27 h (CET)

Tras la pandemia del COVID-19, el teletrabajo fue una de las tendencias más crecientes en el mundo laboral. No obstante, muchas personas empezaron a mostrar signos de ansiedad y estrés debido al aislamiento y falta de interacción con otros profesionales.

Una de las respuestas ante esta situación ha sido el coworking. Se trata de espacios de trabajo compartidos, ideales para que los freelancers se sientan acompañados por otros profesionales de diversas áreas y alejen el lugar de trabajo de su hogar.

En la actualidad, el coworking y los centros de negocios en Andorra han aumentado su popularidad no solo para independientes, sino para diversas empresas. En Smart Executive Center, es posible conseguir instalaciones acondicionadas para trabajar en una modalidad a distancia. Cuenta con 55 espacios de coworking y más de 60 oficinas privadas de todo tipo de tamaño. La misma empresa puede desarrollarse en el centro, empezando con una plaza de coworking hasta tener una oficina privada con más de 4 puestos de trabajo.

El coworking, tendencia que ha llegado a la mayoría de rincones en España y Andorra El término coworking hace referencia a oficinas compartidas. En estos espacios, se pueden encontrar teletrabajadores, empresarios y profesionales autónomos que, generalmente, solo necesitan de un ordenador portátil, un smartphone y buena conexión a internet para llevar a cabo sus tareas. Entre ellos, destacan los periodistas, diseñadores, programadores, consultores y gestores online.

Algo particular sobre estos espacios es que, visualmente, parecen ser trabajadores de una misma empresa, pero la realidad es que cada persona trabaja de manera individual bajo el mismo techo. La idea del espacio coworking es tener un lugar tranquilo para trabajar y conocer personas con habilidades y profesiones diferentes.

La modalidad de trabajo acompañado se ha extendido en todo el mundo. En el caso de España, se registran al menos 2.200 oficinas y 33.000 puestos de trabajo distribuidos en diferentes provincias. En este sentido, actualmente Andorra cuenta con 5 coworking y una alta demanda, sobre todo de empresas con inversión extranjera según comentan de Andorra Solutions, gestoría para la creación de empresas en Andorra.

Regulación y empleo del coworking en Andorra El pasado 7 de julio de 2021 se aprobó el proyecto de ley de Economía Digital, Emprendimiento e Innovación. El objetivo de dicha regulación es incentivar la creación de negocios vinculados a la economía digital. Además, la ley otorga cobertura jurídica a los nuevos modelos de espacios de trabajo. Por lo tanto, aquellas personas que trabajen en los espacios híbridos, ya sea dedicated desk, hot desk u oficinas privadas, estarán respaldadas jurídicamente.

La ley se compone por 164 artículos, divididos en 11 apartados. En ella, se regulan aspectos del coworking como los tipos de espacios, regulación de apertura, seguro de responsabilidad civil y más.

Una de las empresas que se han apegado a la normativa es Smart Executive Center. Se trata de una de las primeras empresas en ofrecer espacios de coworking y centros de negocios en Andorra. Para asegurar óptimas condiciones, el centro cuenta con aproximadamente 1.600 metros cuadrados de espacio disponible para que empresas locales e internacionales puedan comenzar sus actividades en él. Además, su ubicación es estratégica, ya que se encuentra a 200 metros de las principales instituciones gubernamentales del país.

El coworking es una nueva etapa del trabajo en oficinas y espacios híbridos que cada vez atrae a más profesionales de diversas áreas, por ello, la regulación con un nuevo marco legal supone una seguridad jurídica para incentivar las inversiones, representando una importante oportunidad de crecimiento para Andorra.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.