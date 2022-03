Atlántica Garantía permite sacar el máximo partido a la nueva Ley de Garantías Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 13:23 h (CET)

La nueva Ley de Garantías entró en vigor desde el 1 de enero de 2022 y trajo consigo una serie de beneficios para los consumidores. Una de sus mayores novedades es la extensión de la garantía legal, que pasó de 2 a 3 a partir del día de compra.

Este respaldo es válido para todos los productos comprados desde del primer día de este año. Además, las empresas deberán tener disponibles piezas de repuestos para los productos que ya no vendan por lo menos durante 10 años. Es el doble de los 5 años que establecía la reglamentación anterior.

Asistencia legal para aplicar la nueva Ley de Garantías Con base en este nuevo reglamento, orientado a brindar respaldo a los consumidores, algunas empresas de asesoría legal ya están lanzando servicios de asesoría. Este es el caso de Atlántica Garantía, que amplió recientemente sus servicios, abriendo un departamento exclusivo para este fin. El anuncio lo formuló recientemente la propia compañía.

Atlántica Garantía es una firma dedicada a la tramitación de garantías mecánicas para coches, motocicletas y ciclomotores nuevos, de segunda mano y de ocasión. Aunque pertenece a un grupo de empresas con amplia experiencia en el campo de los seguros, se identifica como una firma totalmente independiente. No están ligados a ninguna corporación aseguradora ni a entidades bancarias.

Con la aprobación de la nueva Ley de Garantías, esta compañía se propone brindar toda la asistencia legal a sus clientes. Su equipo se especializará en casos donde existan reclamaciones por falta de conformidad y el derecho de desistimiento en la adquisición de productos o servicios.

Acompañamiento necesario para reclamar garantías Aunque el nuevo estamento legal tiene varios aspectos ventajosos, es indispensable que los consumidores estén informados para poder sacarles el máximo partido. Uno de los principales es la ampliación del plazo de no conformidad. El período en el cual la gente podía decidir si sustituir un producto o repararlo pasó de ser de 3 a 5 años.

Por otro lado, el plazo para acreditar si se está o no conforme con un producto o servicio pasó de 6 meses a 1 o 2 años y dependerá del tipo de producto que se adquiera. Por otro lado, el nuevo marco legal está actualizado e incluye garantías para contenidos y otros servicios digitales. En esos casos, se debe ofrecer una protección de al menos 2 años.

Atlántica Garantía sostiene que lo más importante es contar con el asesoramiento necesario para poder ejercer los nuevos derechos que han sido aprobados. Su equipo de especialistas pone sus 25 años de experiencia a disposición de sus clientes para que estos puedan sacar el máximo partido de todas las ventajas de la nueva Ley de Garantías.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.