El producto de Comdiet Roig Laboratorios para combatir el daño oxidativo se llama SENOLYTIC PLATINUM

lunes, 28 de marzo de 2022, 11:53 h (CET)

El cuerpo humano necesita el apoyo de innumerables nutrientes como lípidos, minerales y vitaminas, entre otros, para su adecuado funcionamiento. No obstante, existe un tipo de sustancia todavía más vital para la salud: los antioxidantes que, como su nombre indica, protegen las células del impacto dañino de los radicales libres. Este tipo de molécula se encarga de alterar los sistemas biológicos, acarreando la aparición de diversas patologías.

Para prevenir estos daños, se hace necesario recomponer las células frente al daño oxidativo con la ingesta de complementos alimenticios como SENOLYTIC PLATINUM. Un producto fabricado y comercializado por la marca Comdiet Roig Laboratorios que aporta múltiples propiedades beneficiosas para una mejor salud y bienestar.

Complemento alimenticio para detener el envejecimiento celular Con el paso de los años, la capacidad del cuerpo va cediendo y perdiendo eficacia para generar nuevas células y combatir el envejecimiento y, aunque es posible obtener estos nutrientes en algunos alimentos, no es suficiente. Por eso, se hace necesario el consumo diario de complementos alimenticios.

En este contexto, Comdiet Roig Laboratorio ha desarrollado SENOLYTIC PLATINUM, un senolítico elaborado a base de ingredientes activos como sophora japónica, té negro, bromelaina, vitamina C, fisetina y vitamina B3. De acuerdo a la firma, este producto es capaz de minimizar el riesgo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, reduciendo la cantidad de células envejecidas y aportando nuevas propiedades rejuvenecedoras para recomponer el tejido celular. SENOLYTIC PLATINUM es útil en las enfermedades relacionadas con el envejecimiento como, artrosis, inflamación, tumoraciones cancerosas, pérdida muscular ósea, ateroesclerosis, cataratas, resistencia a la insulina, etc. Todos estos beneficios se consiguen con el consumo de una o dos cápsulas diarias, 15 minutos antes de las comidas, como se destaca en su etiqueta.

Las células senescentes crean un componente secretor que induce a otras células más jóvenes a pasar a la senescencia, por lo que deben eliminarse para evitar su progresión. Los senolíticos aumentan la esperanza de vida y la calidad de vida.

El producto está dirigido para todo tipo de personas que requieren reforzar su capacidad celular, en especial, está recomendado para pacientes con problemas neurodegenerativos, artrosis, fibromialgia, así como para aquellas personas con afecciones en el sistema nervioso e incluso para deportistas de todos los niveles.

Una medicina alternativa con calidad certificada Más de 40 años de trayectoria han sido suficientes para ubicar a Comdiet Roig Laboratorios como una de las empresas farmacéuticas referentes en España. Parte de su éxito se le atribuye a que la compañía dispone de un riguroso equipo de desarrollo e innovación, quienes se dedican a crear nuevas fórmulas eficientes de medicina alternativa para mejorar la salud. Todo esto les permite ofrecer un amplio catálogo de complementos alimenticios, productos de medicina ortomolecular, cosméticos con CBD y aceites esenciales beneficiosos para el organismo.

Con sede física en Barcelona, la compañía realiza pedidos a todo el país a través de su tienda online, con envíos en un período entre 24 a 48 horas. Todos los productos del laboratorio español son elaborados con materia prima de alta calidad, debido a esto, garantizan mayor efectividad para mejorar y fortalecer la salud. Además, SENOLYTIC PLATINUM solo está disponible en la página web de la empresa, donde también se puede encontrar bibliografía referente al producto acompañada de evidencias científicas.



