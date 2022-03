Adecco presenta en Cáceres su iniciativa solidaria relacionada con los Caminos de Guadalupe

Adecco ha presentado hoy en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres su iniciativa solidaria Win4Youth, el programa de compromiso de salud y bienestar de Adecco gracias al cual los empleados/as de la compañía que practiquen cualquier disciplina deportiva convierten el deporte en donaciones a causas sociales El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Patrimonio Mundial de la Unesco, es desde el siglo XIV uno de los lugares de peregrinación más importantes de Europa. A lo largo de la historia miles de personas han recorrido diferentes rutas para llegar al santuario. En los últimos tiempos se han hecho importantes esfuerzos de rehabilitación y se han recuperados 12 caminos históricos de peregrinación: Los Caminos a Guadalupe.

Los Caminos a Guadalupe son las rutas de peregrinación habituales a Guadalupe. Guadalupe es un importante centro de peregrinación proveniente de diversas partes de España y Portugal. Tras el inicio de la construcción del Monasterio de Santa María de Guadalupe en 1337 por orden de Alfonso XI se creó una red de caminos que unían los principales núcleos de población del centro peninsular con Guadalupe. En la actualidad se conoce y conserva el trazado de doce de estos caminos históricos, que actúan como recta final de caminos más largos que comunican todos los extremos de la península con la villa de Guadalupe y que son Patrimonio de la Humanidad por el conjunto arquitectónico que supone, además de corredores y parajes naturales de inigualable belleza

Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha presentado hoy en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres su iniciativa solidaria Win4Youth, el programa de compromiso de salud y bienestar de Adecco gracias al cual los empleados/as de la compañía que practiquen cualquier disciplina deportiva convierten el deporte en donaciones a causas sociales.

“Caminos a Guadalupe” es el nuevo proyecto de Win4Youth, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalupe (Cáceres) y la Asociación Española Contra el Cáncer. Como fruto del compromiso de Adecco con Extremadura, en esta ocasión los empleados/as del Grupo en toda España recorrerán las distintas rutas guadalupenses para realizar una donación a AECC.

El acto ha contado con la presencia de Patricia Valle Corriols, Diputada de Turismo de Cáceres; Felipe Sánchez Barba, alcalde de Guadalupe y presidente de la Red de Cooperación de los Caminos Históricos a Guadalupe; Ignacio Lucero Rufo, gerente de la Junta Provincial de Cáceres en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC); Blas Rivero Moreno, responsable SPP de Extremadura y Andalucía de Adecco; y Nelia Pulido Cerezo, directora de Adecco en Cáceres.

A partir de hoy cualquiera de los empleados/as de Adecco puede recorrer alguno de los 12 caminos a Guadalupe, ya sea solo/a o con amigos, colegas y/o familiares.

El objetivo de este proyecto es colaborar con la AECC y ayudar a paliar, en la medida de lo posible, las desigualdades que acentúan el cáncer tanto en prevención, atención e investigación. Y además sumar al proyecto solidario W4Y, ya que los minutos de actividad de los participantes se transformarán en horas de formación para el programa Fit For The Future de Plan Internacional, para ayudar a mujeres jóvenes en Vietnam ofreciéndoles formación en el sector IT para garantizarles un mejor futuro.