BigBuy es el proveedor líder en dropshipping, según Vicent Ferrer

lunes, 28 de marzo de 2022, 11:14 h (CET)

A las personas que desean trabajar en el sector de las ventas, en ocasiones, disponer de un almacén desde donde distribuir sus productos no les compensa.

Los gastos de almacenamiento, transporte, mantenimiento y costes de aprovisionamiento suelen ser muy altos, dificultando que la compañía sea rentable.Como alternativa a esta problemática nace el dropshipping, un sistema de intermediación comercial en el que se ofrece una plataforma para que las marcas vendan sus productos a cambio de una comisión. Con este método, es posible vender en el canal online sin la necesidad de comprar el stock ni tener la responsabilidad de realizar el reparto.

De acuerdo con Vicent Ferrer, consultor en marketing digital, estrategia y modelo de negocio online, BigBuy es el proveedor líder en dropshipping. Esta plataforma nacida en Valencia se especializa en abastecer de multitud de productos a clientes que venden en portales online por toda Europa.

Los vendedores obtienen beneficios del dropshipping El dropshipping es un modelo muy atractivo para negocios que están iniciando o bien para aquellos que ya se encuentran establecidos. Con este método, no es necesario que la tienda disponga físicamente de los productos que vende. Al recibir el pedido de algún producto, realiza la compra al proveedor y hace que el paquete se envíe directamente al cliente. Gracias a ello, gestionar el comercio electrónico resulta mucho más fácil.

Generalmente, para iniciar un negocio de ventas es necesario contar con un almacén e invertir en stock. Con el dropshipping no hay necesidad de contar con espacios físicos y los gastos van destinados solo a la plataforma de e-commerce y a la estrategia para difundir la marca. Por lo tanto, se requiere una menor inversión de capital.

Por otro lado, cuando en un negocio tradicional se reciben más pedidos de lo normal, implica un mayor trabajo. Pero, al contar con proveedores de dropshipping, la mayor parte de la responsabilidad en el proceso de pedidos extras recae sobre los proveedores. Esto permite una mayor expansión a un menor coste. Por lo tanto, los negocios que utilizan este sistema son fácilmente escalables en comparación con los negocios de comercio electrónico tradicionales.

“BigBuy es el proveedor líder en dropshipping”, afirma Vicent Ferrer Según Vicent Ferrer, BigBuy ha logrado convertirse en el líder del sector de dropshipping sabiendo hacer bien las cosas. Este modelo de negocio ha sido mal visto durante años, siendo asociado a una baja calidad, tanto de los productos como de los tiempos de entrega. De manera tradicional, los envíos eran realizados desde Asia y era poco competitivo. En cambio, en el caso de BigBuy, hacen llegar los artículos a los clientes finales desde sus almacenes de forma directa. Con esto, los vendedores no tienen que ocuparse de enviar el pedido ni de mantenerlo en sus almacenes. Además, todos los productos que comercializan cumplen con las normativas europeas.

Otro aspecto que resalta Vicent Ferrer es la amplitud del catálogo de BigBuy, dividido en 24 categorías principales. Ferrer comenta que está muy bien organizado y que los productos se van eliminando de manera trimestral si no cumplen con los estándares de calidad. En su lugar, se incorporan nuevos artículos, de modo que el catálogo está en continua renovación.

Vicent Ferrer considera que BigBuy es una muy buena solución ante la situación que se vive actualmente a nivel mundial. Además, tiene la certeza de que esta empresa de dropshipping no va a dejar de crecer y sorprender en los próximos años.



